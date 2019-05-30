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30.05.2019
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AKP’li vekiller bile isyan etti: ‘Engelli bireylerin sayısını bilmiyoruz’

Engelli bireylere yönelik Meclis Araştırma Komisyonu’nda uzmanlar ve AKP’li milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı’na tepki gösterdi. İstatistiklerinin tutulmadığını söyleyen AKP’li Katırcıoğlu, “Sağlıklı bir veri tabanı yok” dedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Down Sendromu, otizm ve gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerin sorunlarının çözümü için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplantısında, AKP’li milletvekilleri ve sağlık alanından uzmanların tespitleri, Sağlık Bakanlığı’nın sayıları bile bilmediğini ortaya koydu.

Önceki gün toplanan Meclis Araştırma Komisyonu’nda, engelli bireylerin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini dillendiren Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Burak Dursun ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Bumin, kötü sağlık politikasına dikkati çekti.

HER ALANDA SORUN VAR

Doç. Dr. Burak Dursun, Erzurum’da görev yaptığı sırada edindiği deneyimleri paylaşarak, “O kadar çok sorun var ki otizm alanında. Bir arkadaşım da söyledi, tanı koydum. Tedavi konusunda ne yapacağız? Erzurum’da hiçbir şey yok. Yani oralardan başladık. Her alanda sorun var” dedi. Ülke çapında toplamda bin çocuk psikiyatrisinin bulunduğunu, bu sayının yetersiz olduğunu ve iki ilde hiç çocuk psikiyatrisinin bulunmadığını ifade eden Doç. Dr. Dursun, “Sayımız hala yeterli değil. Şu anda Artvin ve Bayburt’ta çocuk psikiyatrimiz hiç yok” ifadelerini kullandı.

ÜLKEDE BİR TANE VAR

Prof. Dr. Gonca Bumin ise “bireylerin aktivitelerle sağlıklı olmasını sağlayıp yaşam memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar yürüten meslek grubu” “ergoterapist” eksikliğinden yakındı. Tüm ülkede sadece bir adet ergoterapistin görevli olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Bumin, “Birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alması gereken en önemli sağlık elamanlarından birisidir ergoterapisttir. Ama sadece bir tane var. Halbuki ergoterapistler, özellikle 0-6 yaş erken çocukluk döneminde çocukların fiziksel, duyusal, bilişsel, psikososyal ve duygusal gelişimiyle ilgili önemli çalışmalar yapan, bu çocuklardaki risk faktörlerini erken dönemde tespit eden bir meslek grubudur” diye konuştu.

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TAM SAYILARINI BİLMİYORUZ

Uzmanların “eksiklik” tespitlerine AKP’li milletvekilleri de katıldı. Sağlık Bakanlığı’nda “veri eksikliği” oluğunu ifade eden AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Engelli çocuklarımızın, down sendromlu, otizm ya da davranış bozukluğu olan çocuklarımızın ve bireylerimizin tam olarak sayısını bilemiyoruz. Onda sağlıklı bir veri tabanımız yok. Engelli birey olarak tanımladığımız kişilerin Türkiye haritasını, bölgesel dağılımını, hangi alanlarda, hangi gruplarda engelli haritasını göremediğimizi tespit ettik” dedi.

ÇOK YETERSİZ

AKP Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de Sağlık Bakanlığı’nı eleştirdi. Çocuk alanında çalışan nöroloji uzmanı ve psikiyatri sayısının “çok yetersiz” olduğunu dile getiren Gürel, “Bunun sayısının artırılması yönündeki çalışmanızı hızlandırmanızı istiyorum. Bakanımızla görüştüğümde, ‘Teşvik edici çalışmamız var’ demişti ama hızlanması gerekiyor” diye konuştu.

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