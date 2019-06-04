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04.06.2019
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AKP’li Yavuz: Seçmen, iradesini sandığa yansıttı ama sandıktan çıkan irade, o gerçek iradeye uygun düşmedi

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 23 Haziran seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Yavuz, şunları söyledi:

“Mağdur edilen iki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz. Daha öte mağdur edilenin milletimiz olduğunu, İstanbul seçmeni olduğunu düşünüyoruz. İstanbul seçmeni bir anlamda iradesini sandığa yansıttı ama sandıktan çıkan irade, o gerçek iradeye uygun düşmedi, yani manipüle edildi, yok sayıldı ya da iç edildi.”

“Millet iradesini bu sefer çok daha net şekilde ortaya koyacak ve o net irade ortaya çıkacak. İstanbul’da her şey daha güzel olacak. Binali Yıldırım ile İstanbul daha bir başka dönüşecek, gelişecek, güzelleşecek. Biz buna inanıyoruz, eminim İstanbul da buna inanıyor. O açıdan 23 Haziran günü, İstanbul’un tekrar emin ellere teslim edildiği gün olacak diye düşünüyoruz.”

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