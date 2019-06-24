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25.06.2019
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AKP’li Yavuz’dan seçim sonucuna ilişkin açıklama

birgun.net birgun.net

31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin, “Sandıkta bir şeyler oldu” açıklamasıyla kamuoyunun ti’ye aldığı AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimine ilişkin açıklama yaptı.

Mesajında seçimin yenilenmesinin neden önemli olduğunu anlatan Yavuz, “Seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak çok önemliydi” dedi.

Yavuz, şöyle konuştu: “Gelecekte tekrar güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır.”

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yavuz şunları kaydetti:

“İstanbul’u kazanmak elbette çok önemliydi. Ancak yenileme sürecinde de sık sık dile getirdiğimiz üzere, seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak çok daha önemliydi.

Biliyoruz ki demokrasilerde seçim olmazsa olmazdır. O yüzden seçim iş ve işlemlerinin sıkı şekil kurallarına bağlı olarak uygulanması, süreçlerin; kimsenin şüphe ve endişe duymayacağı aleniklikte işletilmesi şarttır.

İşte buna katkı sağlaması bakımından İstanbul seçim yenileme süreci çok önemlidir. Zira süreçler, yeniden kanunun öngördüğü kurallara uygun hale getirilmiş ve gelecekte tekrar güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır.

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Bizler elimizden geleni yapıp gerisini Allah’a havale eden tevekkül sahibi insanlarız.İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sürecinde, hep birlikte çok çalıştık. Sürece katkı veren herkese teşekkür ediyor,sonucun hayırlı olmasını diliyorum. Taptaze ümitlerle, durmak yok yola devam.”

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