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31.07.2019
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AKP’li yazar kulis bilgilerini paylaştı: Erdoğan iki ilde Gül ve Davutoğlu’nu hedef alacak

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağustos ayındaki Kayseri ve Konya ziyaretlerine dikkati çekti. Selvi, Erdoğan’ın bu iki ili ziyaret ederek yeni parti kurma hazırlığında olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nu hedef alacağını söyledi.

Selvi yazısında, “Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na karşı kılıcı çekmiş durumda. Erdoğan, il başkanları toplantısında “Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler” dedi. Erdoğan, Kurban Bayramı’ndan sonra yeni partilere karşı harekete geçiyor. Konya ve Kayseri’yi ziyaret edecek. Konya Davutoğlu’nun, Kayseri Abdullah Gül’ün memleketi. Davutoğlu ve Gül’ü memleketlerinde hedef alacak. Biz ne dersek diyelim tarih tekerrür ediyor, bize ise izlemek ve dersler çıkarmak düşüyor” ifadesini kullandı.

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