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15.07.2019
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AKP’li yazar kulis bilgilerini paylaştı: Erdoğan, Mehmet Şimşek’le görüştü

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AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun yer aldığı yeni parti kurma süreçlerine ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Buna göre, Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri sonrası Ali Babacan’ı arayıp “Benim yanımda yerin hazır” diyerek genel başkan danışmanlığı önerdiği belirtildi. Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’le görüşüp uluslararası sermaye hareketlerine ilişkin bilgi aldığı bunun üzerine “Zaman zaman bir araya gelelim” dediği de aktarıldı.

Selvi, “Şimşek’e ekonominin başına geçmesi önerildi mi” başlıklı yazısında, şu ifadelere yer verdi: “Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonra da Babacan’ı arayarak genel başkan danışmanlığı önermişti. ‘8. katta, benim yanımda yerin hazır’ demişti. Ancak Babacan aile şirketinde çalışmayı tercih etmişti. Demek ki sadece aile şirketi değil, yeni parti kurma düşüncesi o zamandan kafasında varmış. Görüşme Erdoğan’ın ‘Ümmeti böleceksiniz’ sözü üzerine tatsız tuzsuz bir şekilde sonuçlanmıştı.”

BAKANLIK TEKLİF ETMEDİ

“Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’le görüşmesi ise farklı bir havada cereyan ediyor. Görüşmede Erdoğan, Şimşek’e ekonominin başına geçmesi yönünde bir teklifte bulunmuyor. Çünkü daha önceden aracılar vasıtasıyla nabzını yoklamıştı. AK Parti cephesinden edindiğim izlenime göre verimli bir görüşme gerçekleşmiş. Şimşek, uluslararası sermaye hareketleri ve küresel ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunmuş. Erdoğan verdiği bilgilerden dolayı memnun kalmış. Şimşek’e ‘Zaman zaman bir araya gelelim’ demiş. Şimşek de 12 yıl bakanlığını yaptığı Erdoğan’a teşekkür etmiş. Yani Erdoğan’dan bakanlık teklifi yok. Şimşek’in de bu teklifi reddetmesi gibi bir durum söz konusu değil. Şimşek’in görevinden ayrılıp yeniden kabineye girmek gibi bir düşüncesi yok. En az 1.5-2 yıl Qinvest’teki görevini sürdürmekte kararlı olduğu söyleniyor. İki saat süren Erdoğan-Şimşek görüşmesi olumlu izlenimlerle sonuçlanıyor.”

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