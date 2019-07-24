AKP’li yazar kulis bilgilerini paylaştı: Tehlike büyük durum ciddi

AKP’li yazar Abdülkadir Selvi, Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kurma girişimlerine ilişkin teşkilatlanma noktasına gelindiğine dair bilgi paylaştı.

Kulis bilgilerini paylaşan Selvi, “Abdullah Gül ve Ali Babacan ekibi ile Ahmet Davutoğlu, çalışmalarını hızlandırdı. İllerde teşkilatlanma noktasına geldiler. Tüm bunlar 2023 seçimlerine dönük adımlar” derken, “Tehlike büyük, durum ciddi” vurgusu yaptı.

Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi: “Abdullah Gül-Ali Babacan partisine AK Parti tabanından kısmen ama daha çok merkezden bir ilgi olduğu anlaşılıyor. Ahmet Davutoğlu’na ise AK Parti tabanından muhafazakâr ve entelektüel bir kesimin yöneldiği görülüyor. AK Parti açısından esas tehlike, yeni partilerin yüzde 50’lik bloktan ne koparacağı olacak. AK Parti’den kopacak bir puan, Erdoğan karşıtlarının hanesine iki katı olarak geçecek. Burası bir azalacak, orası bir artacak. Tehlike büyük. Durum ciddi.”