AKP’li Yeneroğlu, 1071’ler bildirisine tepki gösterdi

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 1071 akademisyenin imzaladığı duyurulan, ancak 1067 ismin imzaladığı öğrenilen bildiriye tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi’nin Barış İçin Akademisyenler hakkında aldığı hak ihlali kararına tepki gösteren söz konusu yandaş bildiriyi üstü kapalı işaret ederek eleştiren Yeneroğlu, “(AYM’nin) Kararı eleştirilebilir, fakat hedef gösterilmesi demokratik hukuk devletini zayıflatır” dedi.

Yeneroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Akademisyenlerin katılmadığım görüşlerinin fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi AYM ve AİHM’nin tabiî içtihadıdır. İncitici, yaralayıcı ve tahrik edici söylemlerin şiddeti tahrik ve teşvik etmediği sürece özgür biçimde ifade edilebilmesi demokrasinin asgari teminatıdır.”

“Keşke AYM geçmişte de özgürlükçü tutumda olabilseydi. Dindarların rejim düşmanı olarak bastırılması, Refah Partisi’nin yasaklanması ve başörtüsü kararı, AYM’nin ayıpları arasındadır. AYM’nin son kararı AK Parti’nin sessiz devrimlerinin eseri ve özgürlükçü demokrasinin gereğidir.”

“AK Parti’nin kuruluş bildirgesinde en fazla üzerinde durulan kelimeler özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi. Müreffeh ve güçlü Türkiye ancak özgür ve eleştirel ortamda geliştirilebilir. AK Parti’nin özgürlükçü, reformcu ve yenilikçi ilkeleri günümüzün de olmazsa olmazıdır.”

“Demokrasilerde devletin terörle mücadele yöntemi elbette eleştirilebilir. Bu özgürlüğün sorgulanması bile ürkütücüdür. Anayasa Mahkemesi özgürlükçü duruşuyla demokratik hukuk devletinin tacıdır. Kararı eleştirilebilir, fakat hedef gösterilmesi demokratik hukuk devletini zayıflatır.”