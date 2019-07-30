28.3 C
Istanbul
30.07.2019
Anasayfa GÜNCEL AKP’li Yeneroğlu, 1071’ler bildirisine tepki gösterdi

AKP’li Yeneroğlu, 1071’ler bildirisine tepki gösterdi

birgun.net birgun.net

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 1071 akademisyenin imzaladığı duyurulan, ancak 1067 ismin imzaladığı öğrenilen bildiriye tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi’nin Barış İçin Akademisyenler hakkında aldığı hak ihlali kararına tepki gösteren söz konusu yandaş bildiriyi üstü kapalı işaret ederek eleştiren Yeneroğlu, “(AYM’nin) Kararı eleştirilebilir, fakat hedef gösterilmesi demokratik hukuk devletini zayıflatır” dedi.

Yeneroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Akademisyenlerin katılmadığım görüşlerinin fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi AYM ve AİHM’nin tabiî içtihadıdır. İncitici, yaralayıcı ve tahrik edici söylemlerin şiddeti tahrik ve teşvik etmediği sürece özgür biçimde ifade edilebilmesi demokrasinin asgari teminatıdır.”

“Keşke AYM geçmişte de özgürlükçü tutumda olabilseydi. Dindarların rejim düşmanı olarak bastırılması, Refah Partisi’nin yasaklanması ve başörtüsü kararı, AYM’nin ayıpları arasındadır. AYM’nin son kararı AK Parti’nin sessiz devrimlerinin eseri ve özgürlükçü demokrasinin gereğidir.”

“AK Parti’nin kuruluş bildirgesinde en fazla üzerinde durulan kelimeler özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi. Müreffeh ve güçlü Türkiye ancak özgür ve eleştirel ortamda geliştirilebilir. AK Parti’nin özgürlükçü, reformcu ve yenilikçi ilkeleri günümüzün de olmazsa olmazıdır.”

“Demokrasilerde devletin terörle mücadele yöntemi elbette eleştirilebilir. Bu özgürlüğün sorgulanması bile ürkütücüdür. Anayasa Mahkemesi özgürlükçü duruşuyla demokratik hukuk devletinin tacıdır. Kararı eleştirilebilir, fakat hedef gösterilmesi demokratik hukuk devletini zayıflatır.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,668AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

AKP’li Yeneroğlu, 1071’ler bildirisine tepki gösterdi

birgun.net -
AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 1071 akademisyenin imzaladığı duyurulan, ancak 1067 ismin...
Devamını Oku

Chelsea’den taraftarına “ırkçılık” cezası

birgun.net -
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, geçen sezon Manchester City'yi konuk ettikleri karşılaşma...
Devamını Oku

Artvin’de yerel tohum heyecanı

birgun.net -
Artvin'in Ardanuç, Borçka ve Kemalpaşa ilçelerinde yapılacak olan yerel tohum takası ve...
Devamını Oku

Gezi direnişçilerine saldıran ‘palalı Sabri’, yurt dışına kaçtı

birgun.net -
Gezi direnişi sırasında yurttaşlara palayla saldıran ve yandaş medya tarafından “kahraman” ilan...
Devamını Oku

MGK toplandı

birgun.net -
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...
Devamını Oku

ABD’de mağazaya silahlı saldırı: 2 ölü

birgun.net -
ABD’de bir mağazaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda, 2 kişinin öldüğü bildirildi....
Devamını Oku

Fındıklı Belediye Başkanı: Kendimi yakarım, Atatürk tabelasını indirmem

birgun.net -
CHP’li Rize Fındıklı Belediyesi, geçen mart ayında açılan millet bahçesinin adını ‘Atatürk...
Devamını Oku

UEFA’dan ‘gelecek vadeden 50 futbolcu’ listesi

birgun.net -
UEFA, gelecek sezon çıkış yapması beklenen 50 futbolcuyu açıkladı. UEFA editörleri tarafından...
Devamını Oku

İstanbul’da sağanak yağmur sürprizi

birgun.net -
İstanbul'da aniden bastıran sağanak, yurttaşlara zor anlar yaşattı. Hava durumu...
Devamını Oku

1071 diye yola çıktılar, 1067’ye düştüler

birgun.net -
'Barış akademisyenleri' hakkında açılan davalar için 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi'ne...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi