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25.06.2019
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AKP’li Yeneroğlu’ndan ‘öz eleştiri’ çağrısı

birgun.net birgun.net

Muhalif tavırları ve eleştirileriyle sürekli gündeme gelen AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İstanbul seçimleriyle ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

AKP’li Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ahlâkî üstünlüğü kaybettiğimiz için İstanbul’u kaybettik Samimi öz eleştiri yaparak yeniden ümit olabiliriz. Bunun için geçmişi ve mitleri bırakıp geleceğe ve gençlerin hayallerine bakmalı, rasyonalite, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve temel haklara odaklanmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu şöyle devam etti; “Benim de bir Türkiye hayalim var. Herkesin ayağının yere bastığı, beğenmediğimiz düşüncelerin öfke veya şiddet ile bastırılmadığı,
toplumsal farklılığın zenginlik kabul edildiği, Türkiye’nin refahının çok seslilikte görüldüğü ve karşılıklı tahammülsüzlüğün aşıldığı bir Türkiye. Karşılıklı olarak bizi endişelendirmesi gereken bizim gibi düşünmeyenler, inanmayanlar veya yaşamak istemeyenler değil, korkularımızın öz güvenimizi aşmış olması ve birbirimizi ezerek yol alabileceğimiz zannı.. Hayallerini yurt dışında kuran gençler gerçeği bizi endişelendirsin.”

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