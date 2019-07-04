AKP’liler de dış politikadan rahatsız: Türkiye, Suriye politikasında tarafsız kalmalı

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi’nin her yıl gerçekleştirdiği ‘Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması’nın 2019 yılı sonuçları açıklandı.

ARAŞTIRMA 26 İLDE BİN KİŞİYLE YAPILDI

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, Prof Dr Sinem Açıkmeşe, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Soli Özel, Dr. Cihan Dizdaroğlu ile M. Gökcan Kösen tarafından hazırlanan çalışmanın saha araştırması, 27 Mayıs-20 Haziran tarihlerinde Türkiye’nin nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü bin kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında vatandaşlara Türkiye’nin dış politikasına yön veren gelişmeler hakkında sorular soruldu, tercihleri ortaya çıkarıldı.

ABD İLE İLİŞKİLER ÖNEMLİ SORUN

Araştırma kapsamında sorulan, “Sizce Türk Dış Politikasının en önemli sorunu nedir?” sorusuna, katılımcıların yüzde 20.6’sı “ABD ile ilişkiler” yanıtını verirken, yüzde 18,3’ü “Sınır ötesi terör” yanıtını verdi.

Geçtiğimiz yıl yüzde 26,0 ile en önemli sorun olarak görülen Suriye iş savaşı ise, bu yıl gerileyerek, üçüncü sıraya indi.

Öte yandan, iki ülke ilişkilerinde son dönemde en önemli gerilim unsuru olarak öne çıkan Türkiye’nin Rusya’da S-400 füzeleri alımı konusunda, ankete katılanların yüzde 44’ü NATO’nun rahatsızlığı ve ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen, füzelerin alınması gerektiğini belirtirken, yüzde 24,9’u alınmaması gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE, SURİYE POLİTİKASINDA TARAFSIZ KALMALI

Ankete katılanların yüzde 42,1’i Türkiye’nin Suriye’ye yönelik izlemesi gereken politikanın tarafsız olması ve herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerektiğini belirtirken, yüzde 13,3’ü ise sadece sığınmacılara yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

Buna bağlı olarak Türkiye’nin sığınmacılara karşı izlenmesi gereken politikanın ne olması gerektiği sorusuna, katılımcıların yüzde 57,6’sı sığınmacı alımına son verilmeli yanıtını verdi.

Suriyeli sığınmacılardan memnuniyet sorusuna, geçtiğimiz yıl katılımcıların yüzde 13,6’sı memnun olduğunu belirtirken, bu yıl sadece yüzde 7’si memnunum diyor.

Erdoğan belirliyor

Dış politikada temel belirleyici ve yürütücü kurum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak görülüyor. “Sizce Türkiye’de dış politikanın yapım sürecine en çok hangi kişiler etkide bulunuyor” sorusuna geçtiğimiz yıl yüzde 68,8’lik bir kesim Cumhurbaşkanı yanıtını verirken, bu yıl bu oranın yüzde 72,2‘ye ulaştığı tespit edildi.

Öte yandan, “dış politikanın yapım sürecine en çok etki eden kurum hangisidir?” sorusuna, katılımcıların yüzde 62,9 ile Cumhurbaşkanlığı’nın önünde Dışişleri Bakanlığı cevabını verdi.

Yüzde 62 Türkiye’nin diğer ülkelerle ilişkilerini düzeltmesi gerektiği görüşünde. Sadece 29,7 Türkiye’nin dış politikasını başarılı buluyor. Dış politikayı başarılı bulma oranı AKP’li seçmen arasında 2018’de yüzde 70,5 iken bu oran bu yıl yüzde 59,3’e düşmüş. Yani dış politika konusunda da AKP seçmeninin partisinden memnuniyetsizliğinin artıyor.