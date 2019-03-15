16.03.2019
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“AKP’liler herkese baskı yapıyor”

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Dilan Esen

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bartın Ulus Belediye Başkan Adayı Çetin Selçuk Arslan, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.

BirGün’e konuşan Arslan yerel seçim çalışmaları sırasında AKP’lilerin ve AKP Gençlik Kolları’nın karşılarına sürekli engeller çıkardıklarını belirterek belediye çalışanlarından devlet memurlarına kadar herkese ciddi baskılar yapıldığını söyledi.

İlçe cezalandırıcı ve ayrıştırıcı bir zihniyetle yönetiliyor

Mevcut belediye yüzünden pek çok insanın kendilerine destek vermekten çekindiğini ancak buna rağmen halktan yoğun bir ilgi aldığını belirten Arslan, “Maruz kaldığımız siyasi baskılara rağmen biz çalışmalarımızı her insana dokunarak yapıyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlçemizin sorunlarını ve çözüm yollarını biliyoruz. Biz seçimi aldığımızı düşünüyoruz ama çok çalışmamız da şart. Herkesle tokalaşıyoruz, herkesle sohbet ediyoruz. Eğer AK Parti’ye üyeyseniz iş bulabiliyorsunuz, üye değilseniz süründürüyorlar. Burayı belli kişilerin kayırıldığı bir ilçe haline getirdiler. İnsanlar bununla ilgili sorunlarını aktarıyor”

‘İnsanları meslek sahibi yapacağız’

Ulus’ta yaşayanların önce meslek sahibi olmaları için çaba harcayacaklarını söyleyen Arslan, “Dünyadaki iyi belediyecilik örneklerini ilçemizde uygulayacağım. Bu da saydam, ulaşılabilir ve halkına hizmet eden bir belediye olacak. Birlikte yaşadığımız tüm insan ve hayvanların mutlu olduğu bir belediyemiz olacak. Biz burada suyumuza, toprağımıza ve havamıza sahip çıkacağız” diye konuştu.

Organik ahşap konusunda ilçeyi marka haline getirmek istediğini söyleyen Arslan şunları söyledi:

“Organik tarım, üniversiteyle kaynaşmayı sağlayacak ve üniversiteyle bütünleşmiş bir yaşam ve kültür evi düşünüyoruz. ‘Hasan Dede Türbesi’ çalışmamız olacak. Burada çay bizim için bir nimet, çayın etrafını düzenleyerek sosyal, kültürel ve spor alanları haline çevireceğiz. Küre Dağları, Ulukaya Şelalesi, Uluyayla’yı da değerlendirerek ilçe ekonomisine katkıda bulunacağız. İlçemizde ‘Dünya Engelsizler Festivali’ yapma gibi bir hedefimiz var.”

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