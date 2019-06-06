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06.06.2019
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AKP’lilerin akıl tutulması sürüyor: ‘İmamoğlu kazanırsa İstanbul’da imansızların putlarını diktirecek’

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AKP Erzurum Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, halkın oylarıyla İBB Başkanı seçilen ancak YSK’nin tartışmalı kararı sonrası mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanması durumunda şehre “imansızların putlarını dikeceğini” iddia etti.

Aydemir, Erzurum’da bir bayramlaşma programına katıldı. “Rakibimiz olan adayın oraya iz bırakan icraatları var” diyen Aydemir, “İz bırakan diyorum bizim yüreğimizde yara açmış icraatlardır bunlar. Nedir bu milletin bütün değerlerine canhıraş düşmanlık besleyen bir ismi evlatlarımızın dahi genetik olarak unutmayacağı bir ismi orada sembol bir isim hale getirdi. Putunu dikti. Kim bu Makaryos. Kıbrıs’ta onlarca kardeşimizi katletmiş, bütün hayatını Türk İslam düşmanlığına dizayn etmiş biri. Beylikdüzü’nde kendince ölümsüz hale getirdi. Bu adam İstanbul’da başarılı olursa Allah muhafaza Beylikdüzü’nde başlattığı girişimi İstanbul’da zirvelere taşıyacak. Fatih Sultan Mehmet hanın yanına bu imansızların putlarını dikecek. Bu bir vatan vazifesi. Bu bir mücahit vazifesidir. 23 Haziran’da sandıklar açılıncaya kadar bu mücadeleye destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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TRABZONLULARA ‘PONTUS’ DEDİLER

AKP’nin Başakşehir İlçe Teşkilatı’na bağlı olarak ‘Medya Birimi Başkanı’ ve ‘sandık başkanı’ olarak görev yapan Şevki Mert Akın, Twitter hesabında Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon mitingi fotoğrafını paylaşarak, “Ekrem İmamoğlu Trabzon’da Pontus Rum Cemiyeti Tarafından İşte Böyle Karşılandı” ifadeleri kullanmıştı.

AKP’li yönetici: İmamoğlu, Trabzon’da Pontus Rum Cemiyeti tarafından karşılandı

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ali Kopuz da, Trabzon’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu protesto eden yurttaşlara “Pontus” demişti.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı: Soylu’yu protesto edenlerin tamamı Pontus

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