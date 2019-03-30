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30.03.2019
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Yurttaşlara ‘şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar’ diyen AKP’lileri duyuran gazeteci işten çıkarıldı

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AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer’in yurttaşlara “Şeyin trene baktığı gibi ne bakıyorsunuz” dediği anları kamuoyuna duyuran gazeteci Hüseyin Torun işinden ayrılmak zorunda bırakıldığını açıkladı.

Gazeteci Hüseyin Torun işten ayrılmak zorunda bırakıldığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Siyasi iradenin baskılarına dayanamayan gazetemden istemeyerekte olsa ayrılmak zorunda bırakıldım. Yaklaşık 12 yıldır yaptığım mesleğe belki de veda edeceğim. Her ne şartlarda olursa olsun baskılar beni yıldırmadı, yıldıramazda. Son sözüm #FaşizmeKarşıOmuzOmuza ve #MartınSonuBahar”

AKP’li heyet trene bakan yurttaşlara: “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar”
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