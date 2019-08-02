AKP’linin başkanı olduğu santral çamur saçıyor

Sivas’ta Kangal Termik Santralı’nın atık su deposunun patlamasıyla çamurlu atık sular 29 Temmuz’dan bu yana Tohma Çayı’na ve çevreye yayılıyor.

Özelleştirme sonucu AKP Karaman Milletvekili Recep Konuk’un başkanlığını yaptığı Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’ne (PANKOBİRLİK) bağlı Konya Şeker Sanayi ve Ticaret tarafından 14 Ağustos 2013 tarihinde 985 Milyon dolara alınan termik santralın atık sularının toplandığı havuz patladı. Kangal Termik Santralı’nın deposundan yayılan suların kirlettiği çayı kullanan çok sayıda çiftçi tarım arazilerini sulayamadı. Sivas’ın 30 ‘dan fazla köyün yararlandığı ve Kangal ilçesinden başlayarak Malatya’da Karakaya Barajı’na dökülen Tohma Çayı’nda balık ölümleri de yaşandı.

Sivas’ın Gürün İlçesine bağlı köyde ikamet eden bir yurttaş yaşananları BirGün’e anlattı:

“Termik santralın kömür havuzundaki kirli suların biriktirildiği yerin patladığı söylendi. Çiftçiler bağlarını, bahçeleri sulayamıyor. Bahçeler kurumaya başladı, çiftçilerin ciddi anlamda mağduriyeti söz konusu. Balıkların çırpındığını ve öldüğünü gördük. Termik santral bizim köyümüze 15 kilometre uzaklıkta. Daha önce de ufak çaplı pislikler geliyordu ancak ilk defa böyle oldu. Çevre katliamı 29 Temmuz Pazartesi saat 11.30’da başladı ve aralıksız atık su akmaya devam ediyor. Bizlere belediye başkanlarının ve kaymakamların termik santrala giderek görüşme yaptığı bilgisi de verildi.”

Bu arada, ilçe Tarım ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri de sudan aldıkları numuneleri incelemek üzere laboratuvara yolladı.