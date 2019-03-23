AKP’nin Beyoğlu adayı Yıldız ile Bilal Erdoğan hakkında suç duyurusu

AKP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal’in 2014 yılında katıldıkları bir etkinlikte, önlerindeki mikrofonun açık olduğundan habersiz olarak aralarında Beyoğlu’ndaki kentsel dönüşümden zimmetlerine bina geçirecekleri şeklindeki konuşmaları yerel seçimler öncesi ortaya çıktı. Olay, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) tarafından yargıya taşındı.

AKP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olan Haydar Ali Yıldız ve Erdoğan’ın oğlu Bilal arasında geçen konuşmanın videosu gündeme gelmişti.

Videoda AKP adayı Yıldız’ın Bilal Erdoğan’a kentsel dönüşümden kendilerine bina ayırabileceklerini söylerken Bilal Erdoğan da Haydar Ali Yıldız’a “projede var değil mi?” diye soruyor.

Videonun gündeme gelmesinin ardından Halkın Kurtuluş Partisi avukatları Halkçı Hukukçular olayı yargıya taşıdı.

Halkçı Hukukçular Bilal Erdoğan, Haydar Ali Yıldız ve Beyoğlu’ndaki kentsel dönüşümde görev alan şüphelilere kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılığa neden olmak, bilerek ve isteyerek kamu zararına sebep olmak, rüşvet ve nüfuz ticareti suçlarından suç duyurusunda bulundu.

“BİRKAÇ BİNA KAPATMANIN DERDİNE DÜŞMÜŞLER”

Suç duyurusunda “AKP hükümeti tarafından uygulanan kentsel dönüşümlerde emekçi halkımız; elindeki malını mülkünü kaybederim tehlikesi ile karşı karşıya kalırken ya da nasıl zararlı çıkmadan bu süreci atlatırım diye kara kara düşünürken; Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olan şüpheli Haydar Ali ile Cumhurbaşkanının oğlu olan diğer şüpheli Bilal’in; ‘birkaç bina kapatmanın’ derdine düşmüşler ve başka bir etkinlikte bunun pazarlığını yapmaktan geri duramamaktalar” ifadelerine yer verildi.

HKP’den konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, “Türkiye’nin en yurtsever, halkçı ve kamucu partisi olan müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi, ‘tüyü bitmemiş yetimin hakkı’ olan kamu mallarının göz göre göre, devlet başkanının çocuklarına ve belediye başkan adaylarına peşkeş çekilmesine seyirci kalmamaktadır. Halkına olan sorumluluğu nedeniyle işbu şikâyetin yapılması zorunlu olmuştur. Baştan beri anlatıldığı gibi kuvvetli şuç şüphesinin varlığı da gözetilerek soruşturmanın acilen başlatılması gerekmektedir” denildi.

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