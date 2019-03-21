AKP’nin Beyoğlu adayından ‘düşündüren’ vaat: Çocuklar millet kıraathanesinde ders çalışacak

AKP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, CNN Türk canlı yayınına katıldı. Yıldız, gençler için düşündürücü bir vaatte bulunarak, “Gençler için millet kıraathaneleri yapacağız. Piyalepaşa Cami’nin yanındaki baruthane diye bilinen tarihi bir mekan orası. Çalışmalar başlatıldı, projeler devam ediyor. Gençlerin kitap okuyacağı, ders çalışacağı, muhabbet edecekleri üniversiteye hazırlanacakları, her evin imkanı bir değil, bazen evler kalabalık oluyor, çocuklar buraya gelsinler ders çalışsınlar diye millet kıraathaneleri yapacağız” dedi.

AKP’NİN BETONA DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ BEYOĞLU’NA YEŞİL ALAN VADETTİ

AKP’nin adayı AKP’nin betona dönüştürdüğü için Beyoğlu için yeşil alan da vadetti. AKP’li Yıldız’ın yeşil alanlar konusundaki tek vaadi ise Milet Bahçesi oldu.

“Beyoğlu, yeşil alan konusunda istiyoruz ki bir imkana kavuşsun” diyen Yıldız, “Bunun için de Kasımpaşa’ya bir millet bahçesi yapacağız. Aşağı yukarı 20 dönümlük bir bahçesi olan, çocuklarımızın oynayabileceği, gençlerimizin buluşacağı, yaşlılarımızın orada sohbet edecebilecekleri bir millet bahçesini Beyoğlu’na kazandıracağız” diye konuştu.