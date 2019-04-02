AKP’nin itirazları reddedildi: Soyut ve delile dayanmıyor

AKP ilçe teşkilatlarının Beyoğlu ve Beşiktaş’ta yaptıkları itirazlar belge ve delil ibrazı olmadığından ve soyut nitelikte olması nedeniyle reddedildi.

AKP Beyoğlu ilçe teşkilatı, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu binasına gelerek 13 sandıkta itirazda bulundu. Başvuruyu inceleyen kurul, iddiaların soyut olması ve delile dayanmaması gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

AKP Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, AKP Beyoğlu Başkan Adayı Ali Haydar Yıldız ve beraberindekiler Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu binası önünde toplandı.

Muş ve Yıldız ilçe seçim kurulu binasına girdi. Bir süre sonra binadan çıkan ilçe başkanı ve belediye başkan adayı daha sonra ilçe seçim kurulu binasının yanında bulunan Beyoğlu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Muş ve Yıldız açıklama yapmadan ayrıldı.

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İTİRAZ REDDEDİLDİ

Öte yandan, AKP’nin Beyoğlu’ndaki itirazı, Beyoğlu 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından, iddiaların soyut olması ve hiçbir belge veya delile dayanmadığı gerekçeleriyle reddedildi.

Beşiktaş’ta da red

AKP Beşiktaş ilçe teşkilatının Beşiktaş’ta Büyükşehir oy pusulaları yeniden sayılsın talebi belge ve delil ibrazı olmadığı, soyut nitelikte olduğu için reddedildi.