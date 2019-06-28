26.2 C
Istanbul
28.06.2019
Anasayfa ÖZEL AKP’nin ‘çalıştırmama’ hamlesine karşı yol arayışı: CHP kuşatmayı dayanışma ile aşacak

AKP’nin ‘çalıştırmama’ hamlesine karşı yol arayışı: CHP kuşatmayı dayanışma ile aşacak

CHP, AKP’nin ‘belediyeleri çalıştırmama’ hamlesine karşı engelleri aşmanın yöntemlerini tartışacak. ‘Salt merkezi yönetime bağımlı kalmadan’ hizmet götürmenin yollarını arayan CHP yönetimi, ‘Kardeş belediye’ ve ‘Koordinasyon Kurulları’ oluşturmayı planlıyor

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

11’i büyükşehir olmak üzere 250’yi aşkın belediye başkanlığı kazanan CHP’de “Merkezi Hükümet’in belediyeleri çalıştırmama” girişimine karşı yeni arayışlar başladı.

CHP, AKP’nin, CHP’li belediye başkanlarının halka hizmet götürmesini engellemeye yönelik teşebbüslerini aşma yöntemlerini tartışıyor. Temmuz ayının sonunda tüm belediye başkanlarıyla kampa girmeyi planlayan parti yönetimi, oluşturacağı kurullarla belediyelerin birbirleriyle yardımlaşmasını da sağlayacak.

DENEYİMLİ İSİMLER REHBER

Parti yönetimi ilk olarak “koordinasyon kurulları” oluşturarak fon arayışlarını yönetecek. Murat Karayalçın ve İlhan Tekeli gibi deneyimli isimlerden oluşacak “Danışma Kurulu” da belediye başkanlarına çalışmalarında yol gösterecek. CHP’de iletişim bilimciler de saha araştırmalarıyla halkın taleplerini dinleyecek, belediyenin çalışmalarının kamuoyuna anlatılmasını sağlayacak ve CHP’li belediye başkanlarına öneriler sunacak. Parti yönetimi, araştırma, proje geliştirme, finans, bütçe, iletişim ve hukuk olmak üzere toplam altı ayrı birim oluşturacak.

İlginizi çekebilir:  CHP'den Eren Erdem için komisyon

MEMNUNİYET ANKETİ

CHP yönetimi, her altı ayda bir de “memnuniyet anketi” yapmayı planlıyor. Buna göre, anketlerin ardından geliştirilecek proje faaliyetleriyle fon araştırmaları yapılacak, uygun fonlar bulunduğunda kullanım şekli belirlenecek. Belediye bütçelerinin kullanımı ve performans sık sık ölçülecek.

HEDEF CHP’Lİ OLMAYAN BELEDİYELER

Bir sonraki yerel seçimler için hedefini şimdiden belirlemek isteyen CHP, ilk olarak kazandığı 250’yi aşkın belediyede “kalıcı olmak” istiyor. Parti örgütlerinin belediyeyi sahiplenmesi gerektiğinin altını çizen parti yönetimi, bu kapsamda parti üyelerinden yerel sorunları doğrudan yönetime iletmesini isteyecek. Kazanılan belediyelerin bir daha kaybedilmemesi ve bir sonraki seçimde yenilerinin eklenmesi ile sayılarının arttırılması da temel hedefler arasında yer alıyor.

Seyit Torun

TANZİM SATIŞLAR

CHP, halka sürekli ve ucuz tüketim maddelerini ulaştırmak için “tanzim satışları” da gündeme getirecek. CHP’li belediyelerden bunun için üreticilerle direkt ilişki kurulacak bir yöntemi hayata geçirmeleri istenecek.

CHP’nin halktan aldığı yetkiyi gasp ettirmemek için çok çalışacağını ifade eden Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Birbirimizin elinden tutacağız” dedi.

Milletvekillerinden parti üyelerine kadar CHP’nin tüm kadrolarının bu süreçte çalışma yürüteceğinin altını çizen Torun, BirGün’e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımızın sorunlarını çözebilme adına, belediyelerimizin başarılı olması adına topyekün bir çalışma içinde olacağız. Bu işin yereli, geneli yok. Artık vatandaşın sorununu çözmek, güvenini kazanmak için bir mücadelenin içine girmek zorundayız. Sorumluluğumuz eskisine göre çok daha büyük. Vatandaş bize büyük bir yük yükledi. Bize bir kredi verdi. Bu bir zafer değil bize verilmiş bir emanet. Bu emaneti hakkıyla koruyacağız ve geliştireceğiz.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,011AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

CHP’den Eren Erdem için komisyon

birgun.net -
Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile ilgili...
Devamını Oku

Karayolları’ndan FSM’deki çalışmayla ilgili açıklama

birgun.net -
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Fatih Sultan Mehmet köprüsünde yapılan çalışmasıyla açıklama yapıldı.
Devamını Oku

Japonlar Leonardo da Vinci’nin robotu üretti

birgun.net -
Osaka Üniversitesi, Fujikin şirketiyle iş birliği yaparak geleceğin bilim insanlarını eğitmek için ...
Devamını Oku

TBB’den kulüplerin borç yapılandırması ile ilgili açıklaması

birgun.net -
Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamada, "Kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları...
Devamını Oku

Trabzonspor borçlarını yapılandırdığını açıkladı

birgun.net -
Trabzonspor, mevcut finansal borçlarını dört bankadan oluşan konsorsiyum ile yapılandırdığını açıkladı.
Devamını Oku

Aromaterapi Festivali Başladı

birgun.net -
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından organize edilen "Tarladan Hasada...
Devamını Oku

Sanat Meclisi Topluluğu Grup Yorum için toplandı

birgun.net -
Devrim TaştekinSanat Meclisi Topluluğu üyeleri, tutuklu olan...
Devamını Oku

Dokuz Eylül Üniversitesi GSF öğrencileri mezuniyette dekana sırtını döndü

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLİzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar...
Devamını Oku

Cenova’da 43 kişiye mezar olan köprü yıkıldı

birgun.net -
İtalya’nın Cenova şehrindeki dev Morandi Köprüsü’nün kalıntıları, 43 kişinin yaşamını yitirdiği faciadan...
Devamını Oku

Kulüpler şov yapıyor, fatura halka kesiliyor

birgun.net -
Bankalar Birliği ile Süper Lig ekipleri arasında borç yapılandırma protokolü imzalandı. Gündeme...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi