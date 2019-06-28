AKP’nin ‘çalıştırmama’ hamlesine karşı yol arayışı: CHP kuşatmayı dayanışma ile aşacak

11’i büyükşehir olmak üzere 250’yi aşkın belediye başkanlığı kazanan CHP’de “Merkezi Hükümet’in belediyeleri çalıştırmama” girişimine karşı yeni arayışlar başladı.

CHP, AKP’nin, CHP’li belediye başkanlarının halka hizmet götürmesini engellemeye yönelik teşebbüslerini aşma yöntemlerini tartışıyor. Temmuz ayının sonunda tüm belediye başkanlarıyla kampa girmeyi planlayan parti yönetimi, oluşturacağı kurullarla belediyelerin birbirleriyle yardımlaşmasını da sağlayacak.

DENEYİMLİ İSİMLER REHBER

Parti yönetimi ilk olarak “koordinasyon kurulları” oluşturarak fon arayışlarını yönetecek. Murat Karayalçın ve İlhan Tekeli gibi deneyimli isimlerden oluşacak “Danışma Kurulu” da belediye başkanlarına çalışmalarında yol gösterecek. CHP’de iletişim bilimciler de saha araştırmalarıyla halkın taleplerini dinleyecek, belediyenin çalışmalarının kamuoyuna anlatılmasını sağlayacak ve CHP’li belediye başkanlarına öneriler sunacak. Parti yönetimi, araştırma, proje geliştirme, finans, bütçe, iletişim ve hukuk olmak üzere toplam altı ayrı birim oluşturacak.

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MEMNUNİYET ANKETİ

CHP yönetimi, her altı ayda bir de “memnuniyet anketi” yapmayı planlıyor. Buna göre, anketlerin ardından geliştirilecek proje faaliyetleriyle fon araştırmaları yapılacak, uygun fonlar bulunduğunda kullanım şekli belirlenecek. Belediye bütçelerinin kullanımı ve performans sık sık ölçülecek.

HEDEF CHP’Lİ OLMAYAN BELEDİYELER

Bir sonraki yerel seçimler için hedefini şimdiden belirlemek isteyen CHP, ilk olarak kazandığı 250’yi aşkın belediyede “kalıcı olmak” istiyor. Parti örgütlerinin belediyeyi sahiplenmesi gerektiğinin altını çizen parti yönetimi, bu kapsamda parti üyelerinden yerel sorunları doğrudan yönetime iletmesini isteyecek. Kazanılan belediyelerin bir daha kaybedilmemesi ve bir sonraki seçimde yenilerinin eklenmesi ile sayılarının arttırılması da temel hedefler arasında yer alıyor.

Seyit Torun

TANZİM SATIŞLAR

CHP, halka sürekli ve ucuz tüketim maddelerini ulaştırmak için “tanzim satışları” da gündeme getirecek. CHP’li belediyelerden bunun için üreticilerle direkt ilişki kurulacak bir yöntemi hayata geçirmeleri istenecek.

CHP’nin halktan aldığı yetkiyi gasp ettirmemek için çok çalışacağını ifade eden Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Birbirimizin elinden tutacağız” dedi.

Milletvekillerinden parti üyelerine kadar CHP’nin tüm kadrolarının bu süreçte çalışma yürüteceğinin altını çizen Torun, BirGün’e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımızın sorunlarını çözebilme adına, belediyelerimizin başarılı olması adına topyekün bir çalışma içinde olacağız. Bu işin yereli, geneli yok. Artık vatandaşın sorununu çözmek, güvenini kazanmak için bir mücadelenin içine girmek zorundayız. Sorumluluğumuz eskisine göre çok daha büyük. Vatandaş bize büyük bir yük yükledi. Bize bir kredi verdi. Bu bir zafer değil bize verilmiş bir emanet. Bu emaneti hakkıyla koruyacağız ve geliştireceğiz.”