AKP’nin ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olacak dediği Yassıada beton adası oldu

Türk siyasi tarihinde simgesel öneme sahip Yassıada’nın tartışmalı bir mimari projeyle ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’ olarak imara açılarak düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarda sona gelindi.

Sit alanı olması gereken adanın yeni yayınlanan fotoğraflarında bin 200 kişilik caminin yanında otel, bungalov ve restoran inşaatları yer alıyor.

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından adada kurulan mahkemede Demokrat Partililer yargılandı. 1993 yılına gelindiğinde İstanbul Su Ürünleri Fakültesi Enstitüsü’nü adaya taşısa da 1995 yılında terk etti. O tarihten 2015’de başlayan inşaatlara kadar terk edilen Yassıada, imar izinleriyle beton bir adaya dönüşmüş durumda.

27 Mayıs darbesi sonrasında Adnan Menderes ve bazı bakanların yargılandığı ve idamlarından önce hapis yattıkları Yassıada, ilk olarak AKP’nin 2013 yılında başlattığı ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ projesiyle imara açıldı. 14 Mayıs 2015 yılındaki temel atma törenin ardından gemilerle adaya getirilen iş makineleriyle aralıksız kazılan Yassıada sit alanı olması gerekirken, otel, bungalov ve restoran inşaatlarıyla doldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumuhurbaşkanı Erdoğan’ın, 27 Mayıs’ta ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’ olarak yeniden inşa edilen Yassıada’yı ziyaret etmesi bekleniyor.