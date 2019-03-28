AKP’nin eğitim vaadi çorba dağıtmak

31 Mart Yerel seçimlerine üç gün kala İstanbul, Ankara ve İzmir’in Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının eğitim ve öğrencilerle alakalı seçim vaatlerini derledik. Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Küresel Kent Akademisi projemiz ile bilimsel çalışmalara destek, online eğitim ve uluslararası eğitim olanakları sağlanacak.

Kent Enstitüleri ile her ilçede yeni nesil öğrenim ve yaşam boyu eğitim sistemini hayata geçireceğiz” derken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki “Okul bölgelerinin girişlerinde, eğer rektörlerimiz izin verirlerse öğrencilere bir kupa içerisinde çorba içebilecekleri bir imkân sunacağız” diyor.



Adayların eğitim ve öğrenciye ilişkin vaatlerinden bazıları şöyle:



BİLİMSEL ÇALIŞMALARA OLANAK SAĞLANACAK



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu bilimsel çalışmalar ağırlık verileceğini söylerken şu sözleri verdi:



• İlkokul ve ortaokul düzeyinde 1,8 milyon çocuğun temel eğitim masraflarına destek olunarak okul masrafı yükü ailenin sırtından alınacak, öğrencilere kumanya desteği ve 500 bin öğrenciye kırtasiye ve üniforma desteği sağlayacağız.



• Küresel Kent Akademisi projesi ile bilimsel çalışmalara destek sağlanacak. Dünya Dilleri Merkezi’nde ucuz, çeşitli, kaliteli dil eğitimlerimizle gençlerin ve çocukların eğitimlerini destekleyeceğiz.



• 10 bin öğrenciye barınma imkânı sağlanacak. 75 bin öğrenciye 400 TL karşılıksız burs verilecek. Ulaşımda da aylık öğrenci kartı 50 TL olacak.



Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise üniversitelerin şirketlerle işbirliğini sağlayacağını söyledi. Yıldırım’ın vaatleri arasında “Tüm Türkiye’deki üniversitelerin araştırma merkezleri kurabilecekleri; üniversitelerin şirketlerin, girişimcilerin, merkez ve yerel yönetimlerin eşgüdüm halinde çalışabilecekleri bir merkez tasarlıyoruz. Bu merkezle çevre yerleşimlerin yaşam kalitesini yükselteceğiz” ifadeleri yer aldı. Yıldırım ayrıca kreş açma sözü de verdi.



ATAnMAYAN ÖĞRETMENLER istihdam edilecek



Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş eğitimde en dikkat çekici sözü verdi. Yavaş ataması yapılmayan öğretmenlerin belediye bünyesinde açılacak kurumlarda istihdam edileceğini söyledi. Yavaş’ın vaatleri şöyle:



• Ataması yapılmayan öğretmenleri istihdam edilecek.



• Gezici Okul Kütüphaneleri, TIR ve benzeri araçlar alınarak içlerinin yeniden düzenlenmesi ve kütüphanesi olmayan çevre köylerdeki çocuklara ve gençlere kitap ulaştırılacak.



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• Tüm okullarda rutin bir uygulama olarak göz ve işitme testleri gerçekleştirilecek.



• Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ise rakibinin aksine eğitim konusuna çok eğilmedi. Özhaseki “Okul bölgelerinin girişlerinde, eğer rektörlerimiz izin verirlerse öğrencilere bir kupa içerisinde çorba içebilecekleri bir imkân sunacağız. Çocukların çamaşırını teslim edip, dersten çıktıktan sonra tertemiz alabileceği bir ortam sağlamak istiyoruz” vaadinde bulundu.



İzmir’de TARIM ÜNİVERSİTESİ

Millet İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, şu an görev yaptığı Seferihisar’daki tarımsal gelişmeyi bütün İzmir’e taşıma amacında. Soyer “Araştırma Enstitüsü kuracağız. Türkiye’nin ilk tarım üniversitesini İzmir’de açacağız” dedi. Soyer ayrıca mahallelere ve okullara parklar yapacağını söyledi.



Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ise eğitim konusunda neredeyse hiçbir vaatte bulunmadı.