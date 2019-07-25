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25.07.2019
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AKP’nin gerici eğitim politikaları Kuzey Kıbrıs’ta da hayata geçiriliyor

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AKP, Türkiye’de uyguladığı gerici ve laiklik karşıtı politikaları şimdi de Kuzey Kıbrıs’ta hayata geçirmeye başladı.

Kuzey Kıbrıs’ta önce yükseköğretim düzeyinde faaliyete geçen İlahiyat Koleji’nden sonra sıra şimdi de liselere geldi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ‘Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı’ ile ilgili önceki gün düzenlenen basın toplantısında İlahiyat Anadolu Lisesi programı açılacağını resmen duyurdu.

Konuya ilişkin Kıbrıs Türk Öğretmenleri Sendikası’nın (KTÖS) yayımladığı haberde “Varlığımızı, kimliğimizi, laik eğitim sistemi ve yaşam biçimimizi korumakta kararlı olduğumuzu vurgular, pakete karşı duran tüm sendika ve örgütlerle birlikte bu yönde ortak mücadele edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız. Bugüne kadar paketlerin, protokollerin görevi toplumsal varlıklarımızı gasp etmek, toplumu fakirleştirmek ve laik kimliğimizi yok etmek üzerine kurgulanmıştır. KTÖS olarak Mali ve iktisadi protokol ile yasa dışı olan eğitim zaptını inceleyerek, önemli noktalarını toplumla paylaşmayı bir görev bilmekteyiz” ifadelerine yerdi.

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