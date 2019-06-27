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27.06.2019
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AKP’nin ‘gözdelerine’ bütçeden kıyak

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu’nun raporuna göre, AKP’nin “gözde” şirketleri Cengiz, Limak, Kolin’in de aralarında bulunduğu az sayıda özel şirketin yaptığı santrallar için devlet bütçesinden 2018 yılında 32,3 milyar TL ödeme yapıldı

Burcu Cansu Burcu Cansu

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu, “Türkiye Enerji Görünümü” raporunu yayımladı. Rapora göre, yenilenebilir enerji kaynakları ve yerli kömür santrallarından sabit fiyatla elektrik alımı için devlet bütçesinden 2018 yılında toplam 32,3 milyar TL ödeme yapıldı. 2019 yılının ilk dört ayında da 579 milyon TL aktarıldı. Devlet bütçesinden alım garantisi verildiği için aktarılan bu kaynak AKP’li Cengiz, Kolin, Limak gibi az sayıda özel şirketin kasasına girdi.

PİYASA FİYATININ ÜSTÜNDE ALIM GARANTİSİ

Enerji Çalışma Grubu’nun raporuna göre devlet elektrik şirketlerinden piyasa fiyatının üzerinde bir bedelle alım garantisi de veriyor. 2016 yılında birim fiyatı 185 TL olan alım fiyatı 2019’da 285 TL’ye çıkarıldı.

“Yerli kömürden üretilen elektriğe sabit fiyatla alım garantisi” verildiğinin altı çizilen raporda, şunlar kaydedildi:

“Santral işletmecilerinin istemiyle 2016’da Bakanlar Kurulu Kararı çıkarıldı. Bu santralların üretimlerinin belirlenecek bir kısmının, TETAŞ (Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.) tarafından piyasa fiyatından daha yüksek bedel ile alınması kararlaştırıldı. TETAŞ yerli kömür santrallarından 2016 yılında 6 milyar kilowatt elektrik enerjisini 185 TL birim fiyatıyla satın aldı. Bu uygulamaya. 2018 yılı birinci çeyrek dönemi için belirlenen birim fiyat 201,35 TL oldu. 2019 yılında ilk üç ay için ilan edilen fiyat 285 TL oldu.”

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TEŞVİKTEN YARARLANAN “GÖZDE” ŞİRKETLER

200 megavatın altında üretim yapan şirketlerin yararlandığı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamına bazı büyük şirketlerin de alındığı vurgulanan raporda şöyle denildi:

“2019 yılındaki listede, 200 megavatın üstünde, büyük diyebileceğimiz dokuz baraj var. Cengiz İnşaat, Özaltın İnşaat, Doğuş Enerji, Sanko Enerji, Bereket Enerji, Limak Enerji, Kolin ve Enerjisa’ya ait bu büyük barajların YEKDEM listesinde yer almasının nedeni ilgili yönetmeliğe konulan ‘rezervuar alanı onbeş kilometrekarenin altında olan’ cümlesi. Yönetmelikteki bu tanım, büyük barajların da desteğe ihtiyacı olan diğer yenilenebilir enerji santrallarıyla aynı avantajlara sahip olmasının yolunu açıyor”.

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