AKP’nin İstanbul projelerinde iki dönem: Kaybetmeden önce kaybettikten sonra

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, önceki gün bir araya geldiği basın mensuplarına İstanbul’a dair yeni projelerini açıkladı.

31 Mart seçimleri öncesinde açıkladığı projelerde, ekonomik krizin derin etkilerine rağmen halkın geçim derdine katkıda bulunacak hiçbir başlığa yer vermeyen Yıldırım bu kez ise tam tersi bir yönelim izliyor. Ne var ki bu yönelim, halkın derdine çare olma arzusundan çok kaybetme korkusuna ve CHP’nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun başarı yakaladığı çizgiye dayanıyor.

Yerel seçimler ardından İBB, öğrenci ulaşım kartında ve suda indirim, dini ve resmi bayramlarda ücretsiz ulaşım gibi uygulamalara imza attı. AKP bunları her ne kadar kendi yaptığını iddia etse de söz konusu başlıkların, İmamoğlu’nun 18 günlük belediye başkanlığı deneyiminin ürünü olduğu biliniyor. Hatta Belediye Meclisi’ndeki tartışmalar ve engelleme girişimleri de hala hafızalarda.

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TAMAMI BETON PROJELER

AKP’li bir çoğunluğa sahip İBB Meclisi’nin de kabul etmek zorunda kaldığı bu projelere yurttaşlardan gelen destek AKP’nin 23 Haziran’a giderken inşa ettiği stratejisini de derinden etkiledi. 31 Mart seçimlerine tamamı inşaata dayalı projelerden oluşan vaatlerle giren AKP, bu kez tam tersi bir çizgiye yönelerek sosyal projelere ağırlık verdi. Parti’nin bu vaatlerine dair ne kadar samimi olduğu ise YSK’nin aldığı hukuksuz karar ve kaybetme korkusunda gizli.

31 Mart seçimleri öncesinde Binali Yıldırım’ın açıkladığı projelerden önde gelen 10 tanesi şöyleydi:

• D-100 kara yolu ve TEM’e alternatif tünel ağı.

• Tuzla Bioteknoloji Vadisi.

• Pendik’e teknoloji merkezi ile fuar-kongre merkezi

• Yenikapı Arkeoloji müzesi

• Şehir terasları

• Hacıosman kent ormanı

• Kurbağalı dere koridoru

• Yürüyüş ve bisiklet yolları

• Ayvansaray-Hasköy yeşil yaya köprüsü

• Bostancı sahil yolu düzenlemesi

Yıldırım, bu gibi projelerini “Geleceğimiz İstanbul 4.0” başlığı altında açıklamış ve “Z kuşağı zannediyor ki İstanbul hep böyleydi. Tabii, zaman ve ihtiyaçlar değişiyor, bizim yeni hedefimiz geleceğimiz olan İstanbul 4.0’dır. Bu neyi çağrıştırıyor? Teknolojiyi çağrıştırıyor, akıllı, çevreci, sportif ve dayanıklı, depreme ve her türlü risklere karşı dayanıklı bir şehir. O günün ihtiyaçlarına İstanbul 1.0 desek, bugünün ihtiyaç ve beklentilerinde 4.0 anlamına geliyor” demişti.

ÖNCEKİ PROJELER SİLİNDİ

23 Haziran seçimlerine giderken ise Yıldırım ve AKP, İstanbul 4.0 projelerini tamamen arkada bırakmış durumda. Ekrem İmamoğlu’nun aldığı destek ardından sosyal projelerin halkta karşılık bulduğunu gören AKP, stratejisini 180 derece değiştirdi. Binali Yıldırım’ın önceki gün gazetecilere açıkladığı 25 proje içinde çevre düzenlemesi, yapılaşma ve inşatta dayalı tek bir proje yer aldı, o da otopark sorununun çözümüne ilişkin. Diğer tüm projeler çeşitli alanlarda yurttaşlara indirim ya da koaylık vadediyor.

Yıldırım’ın yeni vaatlerinden bazıları şunlar:

• Doğalgazda yüzde 10 indirim

• Ev kadınlarına bin TL üretim desteği

• Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet

• İspark’ta 1 saat bedava

KİMİN PARASIYLA?

31 Mart seçimleri öncesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nun ulaşımda indirim projesini doğrudan hedef alarak, “Sen kimin cebinden nereye, neyi bedava yapıyorsun” diyerek tepki göstermişti. İmamoğlu’nun ulaşımda indirim vaatleri hayata geçerken Yıldırım ise yurttaşın dikkatini çeken bu vaatler ardından 23 Haziran için çubuğu daha da yükseğe taşıdı. Yıldırım’ın açıklaması içinde Adalar’da yaşayan yurttaşların İstanbul ana karasına ücretsiz seyahatin yanı sıra öğretmenlere ücretsiz ulaşım ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere de ulaşım aylık ücretinin 40 TL olması vaatleri yer aldı.