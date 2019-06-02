22.2 C
Istanbul
02.06.2019
Anasayfa ÖZEL AKP’nin İstanbul projelerinde iki dönem: Kaybetmeden önce kaybettikten sonra

AKP’nin İstanbul projelerinde iki dönem: Kaybetmeden önce kaybettikten sonra

Cumhur İttifakı’nın AKP’li İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, önceki gün İstanbul’a dair yeni projelerini açıkladı. 31 Mart öncesi inşaata dayalı projeler üreten AKP, sandıktaki hezimet ve İmamoğlu’nun etkisiyle bu kez tamamen sosyal projelere yöneldi

Uğur Koç Uğur Koç

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, önceki gün bir araya geldiği basın mensuplarına İstanbul’a dair yeni projelerini açıkladı.

31 Mart seçimleri öncesinde açıkladığı projelerde, ekonomik krizin derin etkilerine rağmen halkın geçim derdine katkıda bulunacak hiçbir başlığa yer vermeyen Yıldırım bu kez ise tam tersi bir yönelim izliyor. Ne var ki bu yönelim, halkın derdine çare olma arzusundan çok kaybetme korkusuna ve CHP’nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun başarı yakaladığı çizgiye dayanıyor.

Yerel seçimler ardından İBB, öğrenci ulaşım kartında ve suda indirim, dini ve resmi bayramlarda ücretsiz ulaşım gibi uygulamalara imza attı. AKP bunları her ne kadar kendi yaptığını iddia etse de söz konusu başlıkların, İmamoğlu’nun 18 günlük belediye başkanlığı deneyiminin ürünü olduğu biliniyor. Hatta Belediye Meclisi’ndeki tartışmalar ve engelleme girişimleri de hala hafızalarda.

İlginizi çekebilir:  UBER sürücülerinden Binali Yıldırım'a tepki

TAMAMI BETON PROJELER

AKP’li bir çoğunluğa sahip İBB Meclisi’nin de kabul etmek zorunda kaldığı bu projelere yurttaşlardan gelen destek AKP’nin 23 Haziran’a giderken inşa ettiği stratejisini de derinden etkiledi. 31 Mart seçimlerine tamamı inşaata dayalı projelerden oluşan vaatlerle giren AKP, bu kez tam tersi bir çizgiye yönelerek sosyal projelere ağırlık verdi. Parti’nin bu vaatlerine dair ne kadar samimi olduğu ise YSK’nin aldığı hukuksuz karar ve kaybetme korkusunda gizli.

31 Mart seçimleri öncesinde Binali Yıldırım’ın açıkladığı projelerden önde gelen 10 tanesi şöyleydi:

• D-100 kara yolu ve TEM’e alternatif tünel ağı.
• Tuzla Bioteknoloji Vadisi.
• Pendik’e teknoloji merkezi ile fuar-kongre merkezi
• Yenikapı Arkeoloji müzesi
• Şehir terasları
• Hacıosman kent ormanı
• Kurbağalı dere koridoru
• Yürüyüş ve bisiklet yolları
• Ayvansaray-Hasköy yeşil yaya köprüsü
• Bostancı sahil yolu düzenlemesi

Yıldırım, bu gibi projelerini “Geleceğimiz İstanbul 4.0” başlığı altında açıklamış ve “Z kuşağı zannediyor ki İstanbul hep böyleydi. Tabii, zaman ve ihtiyaçlar değişiyor, bizim yeni hedefimiz geleceğimiz olan İstanbul 4.0’dır. Bu neyi çağrıştırıyor? Teknolojiyi çağrıştırıyor, akıllı, çevreci, sportif ve dayanıklı, depreme ve her türlü risklere karşı dayanıklı bir şehir. O günün ihtiyaçlarına İstanbul 1.0 desek, bugünün ihtiyaç ve beklentilerinde 4.0 anlamına geliyor” demişti.

ÖNCEKİ PROJELER SİLİNDİ

23 Haziran seçimlerine giderken ise Yıldırım ve AKP, İstanbul 4.0 projelerini tamamen arkada bırakmış durumda. Ekrem İmamoğlu’nun aldığı destek ardından sosyal projelerin halkta karşılık bulduğunu gören AKP, stratejisini 180 derece değiştirdi. Binali Yıldırım’ın önceki gün gazetecilere açıkladığı 25 proje içinde çevre düzenlemesi, yapılaşma ve inşatta dayalı tek bir proje yer aldı, o da otopark sorununun çözümüne ilişkin. Diğer tüm projeler çeşitli alanlarda yurttaşlara indirim ya da koaylık vadediyor.

Yıldırım’ın yeni vaatlerinden bazıları şunlar:

• Doğalgazda yüzde 10 indirim
• Ev kadınlarına bin TL üretim desteği
• Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet
• İspark’ta 1 saat bedava

KİMİN PARASIYLA?

31 Mart seçimleri öncesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nun ulaşımda indirim projesini doğrudan hedef alarak, “Sen kimin cebinden nereye, neyi bedava yapıyorsun” diyerek tepki göstermişti. İmamoğlu’nun ulaşımda indirim vaatleri hayata geçerken Yıldırım ise yurttaşın dikkatini çeken bu vaatler ardından 23 Haziran için çubuğu daha da yükseğe taşıdı. Yıldırım’ın açıklaması içinde Adalar’da yaşayan yurttaşların İstanbul ana karasına ücretsiz seyahatin yanı sıra öğretmenlere ücretsiz ulaşım ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere de ulaşım aylık ücretinin 40 TL olması vaatleri yer aldı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,339AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Yusufeli’de seçim sonuçları belli oldu

birgun.net -
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı...
Devamını Oku

Bayram tatilinin 2 günlük trafik bilançosu: 16 ölü, 130 yaralı

birgun.net -
9 günlük bayram tatilinin ilk iki gününde yine çok sayıda trafik kazası...
Devamını Oku

Seçimin yenilendiği 3 ilçe ve 1 beldede oy verme işlemi sona erdi

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin...
Devamını Oku

Cezayir’de 4 Temmuz seçimi iptal edildi

birgun.net -
Cezayir devlet televizyonu gelecek ay yapılacak seçimlerin iptal edildiğini açıkladı.
Devamını Oku

Sakarya Hendek’te 4,7 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Sakarya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli verilerine...
Devamını Oku

CHP’den AKP’ye geçen Bergama Belediyesi’nde ‘mobbing’ iddiası

BİRGÜN İZMİR -
31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra CHP'den AKP'ye geçen Bergama Belediyesi’nde, çalışanlara...
Devamını Oku

Hindistan’da 8 dağcı kayboldu

birgun.net -
Hindistan'ın ikinci en yüksek dağında 8 dağcının kaybolduğu bildirildi.
Devamını Oku

Endonezya’da 5,8 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde, 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Devamını Oku

ABD vize başvurularında sosyal medya ve e-posta bilgilerini istiyor

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi kapsamında vize için başvuranların sosyal medya isimlerinin,...
Devamını Oku

Pompeo: İran’la ön şartsız görüşmeye hazırız

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, İran'la ön şartsız görüşmeye hazır...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi