8.5 C
Istanbul
03.04.2019
Anasayfa GÜNCEL AKP'nin kazandığı Aksaray'da MHP'den sonuçlara itiraz

AKP’nin kazandığı Aksaray’da MHP’den sonuçlara itiraz

birgun.net birgun.net

AKP adayı Enver Dinçer’in resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, belediye başkanlığını kazandığı Aksaray’da, MHP Merkez İlçe Başkanlığı’nca seçim kuruluna itirazda bulunuldu.

AKP ile MHP’nin kendi adaylarıyla seçime girdiği ve 140 bin 896 seçmenin bulunduğu Aksaray’da, 115 bin 437 seçmen, 433 sandıkta oy kullandı.

111 bin 812 oy geçerli, 3 bin 625 oy ise geçersiz sayıldı. Sonuçlara göre, AKP adayı Enver Dinçer yüzde 40,47 oranla 45 bin 253 oy, MHP’nin adayı Sefer Alkan da yüzde 39,02 oranla 43 bin 625 oy aldı. Enver Dinçer, 1628 oy farkla seçimi kazandı.

MHP Merkez İlçe Başkanlığı’nca 4 sandık ile geçersiz oylar için seçim kuruluna itirazda bulunuldu.

- Reklam -

SON HABERLER

Saray’dan ABD’ye ‘seçim açıklaması’ tepkisi

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün yerel seçimlere ilişkin...
Devamını Oku

AKP’den İl Seçim Kurulu kararına tepki

birgun.net -
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İl Seçim Kurulu'nun kararına ilişkin...
Devamını Oku

Kameraları kapalı sanan AKP yöneticileri arasında skandal konuşma

Havva Gümüşkaya -
AKP'nin Kırklareli milletvekili Selahattin Solmaz kameraların açık olduğunu unutup sohbete daldı. Yanındaki...
Devamını Oku

YSK tedbiri kaldırdı: Geçersiz oylar sayılacak

birgun.net -
İstanbul İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurullarının sayım işlemlerini kendi kararlarının beklenmesi...
Devamını Oku

Mersin’in bir ilçesinde seçim iptal edildi

birgun.net -
Kesin olmayan sonuçlara göre, Gülnar'daki seçimlerde MHP adayı Alpaslan Ünüvar 8 bin...
Devamını Oku

Paris Belediye Başkanı’ndan Ankara, İstanbul ve İzmir’e tebrik mesajı

birgun.net -
Paris'in Sosyalist Partili Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Türkiye'de yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle...
Devamını Oku

AKP, İstanbul’u kaybedince seçimi ‘şaibeli’ ilan etti

birgun.net -
AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da kaybettikleri...
Devamını Oku

İstanbul’da 6 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak

birgun.net -
AKP İstanbul İl başkanlığı, İstanbul'da 39 ilçenin resmi olmayan sonuçlarına itiraz edilmişti....
Devamını Oku

CHP, Bursa’da seçim sonuçlarına itiraz etti

birgun.net -
CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini...
Devamını Oku

MSB’den İmamoğlu’nun Anıtkabir ziyaretine dair açıklama

birgun.net -
Yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu bugün...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi