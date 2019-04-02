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02.04.2019
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AKP’nin Küçükçekmece adayı dereyi görmeden paçaları sıvadı: Panolara “Birlikte başardık” afişleri asıldı

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Fotoğraf: Sol

AKP, Küçükçekmece’yi CHP’ye karşı kaybetti. AA’nın verilerine göre CHP’nin adayı Kemal Çebi, %50.97 ile belediye başkanı oldu.

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İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri olan Küçükçekmece’de AKP’li belediye başkanı Temel Karadeniz’in fotoğrafının bulunduğu ‘Birlikte başardık’ afişleri, seçim günü caddelerdeki ilan panolarına asıldı. Kutlamalara erken başlayan AKP burada seçimi CHP’ye karşı kaybetti.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde AKP’li aday Temel Karadeniz yerel seçimi kazanacağından o kadar emindi ki, seçim günü ilçenin ilan panolarına kendi fotoğrafının bulunduğu “Birlikte başardık” yazılı dev afişler astırdı.

Sandıkların açılmasından sonra bu ilçede AKP seçimi kaybetti, CHP adayı Kemal Çebi, % 50.97 oy oranıyla kazandı.

AKP’nin erken asılan kutlama afişleri ilan panolarında kaldı.

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