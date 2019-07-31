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01.08.2019
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AKP’nin ölçüsüz imar anlayışı AYM’ye takıldı

Satın aldığı evin yanına köprülü kavşak yapıldığı için zarar gördüğünü ifade eden yurttaşın başvurusunu görüşen AYM, “mülkiyet hakkının ihlal edildiğine” hükmetti. Karar, kamu kurumları tarafından yapılan işlemlerde mülkü zarar gören tüm yurttaşlar için emsal niteliğinde

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Anayasa Mahkemesi (AYM) köprülü kavşak yapımından dolayı evinin değeri düşen yurttaşın mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmederek zararın karşılanmasını istedi.

AYM, kamulaştırma ve acele kamulaştırma kararlarının ardından yerleşim yerlerine inşa edilen yapılar için emsal olacak bir karara imza attı. AYM Genel Kurulu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yaptığı köprülü kavşak nedeniyle evinin değerinin düştüğünü iddia eden ve tazminat talebi yerel mahkeme tarafından reddedilen vatandaşı haklı buldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararına göre, Nazife Başkan isimli öğretmen, 2013 yılında Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir binadan daire aldı. Başkan, binanın bitişiğinde inşa edilen köprülü kavşak kaynaklı zararının giderilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü’ne başvurdu. Başkan, başvurusunun reddedilmesi üzerine “kavşak nedeniyle trafik gürültüsü ve kirliliğinin arttığı ve taşınmazının önünün kapandığı gerekçesiyle” 2 bin TL tazminat talebinde bulundu.

“GÜRÜLTÜYE HERKES KATLANMALI”

Yerel mahkemenin talebi üzerine hazırlanan bilirkişinin raporunda, “evin manzarasının kesilmediği, maruz kalacağı gürültü kirliliğinin bir miktar artacağı ve bu nedenle değerinin yüzde 10 oranında azalacağı” belirtildi. Ancak mahkeme bu zararın bölgedeki tüm ev ve işyerleri için geçerli olduğu ve viyadük nedeniyle oluşan külfetlere, kamu külfetlerindeki eşitlik ilkesi uyarınca herkesin katlanması gerektiğini bildirdi. Ayrıca kavşak sayesinde ulaşımın rahatlaması nedeniyle yaşananın kamu külfeti olmaktan çıktığı da öne sürüldü.

HAK İHLALİ VE YENİDEN YARGILAMA KARARI

Yerel mahkemenin kararına itiraz eden Başkan’ın bu itirazı da reddedildi. Bunun üzerine Yüksek Mahkeme’ye başvuran Başkan, mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ifade ederek yeniden yargılanma talebinde bulundu. Başkan’ın dosyasını inceleyen AYM Genel Kurulu, “köprülü kavşak yapımı yüzünden başvurucunun taşınmazının uğradığı değer kaybı zararının karşılanmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği” sonucuna vardı.

AYM ihlalin idari bir eylemden kaynaklanması nedeniyle zararın karşılanması için yerel mahkemedeki yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.

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