AKP’nin sattığı TÜPRAŞ en büyük sanayi kuruluşu

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu yayımlandı. Listede ilk 10 değişmedi. Birinci sıra ise 2006 ‘da kamunun Koç Grubu’na sattığı TÜPRAŞ’ın oldu. Üretimden satışlara göre en büyük 10 kuruluşta 4 otomotiv şirketi olması ise dikkat çekti. Otomotiv şirketleri aynı zamanda en çok ihracat yapan ilk 4 şirketide oluşturuyor.

OYAK İKİNCİ OLDU

İSO500 verileri sanayi sektöründeki tekelleşmeyi de gözler önüne serdi. İSO500’ün en çok satış yapan sanayi kuruluşlarının 4’ü Koç Holding’e 3’ü ise OYAK Holding’e ait. Dahası en çok çalışanı olan Arçelik ve en çok ihracat yapan sanayi kuruluşu Fort Otosan’ın da sahibi Koç Holding.

TÜPRAŞ’ta direniş sürüyor

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olan TÜPRAŞ 2005 yılında özelleştirilen bir kamu şirketiydi. TÜPRAŞ’ın yüzde 51’i 2005 yılında 4 milyar 140 milyon dolara Koç Holding’e satılmıştı. TÜPRAŞ sadece 2018 yılında 3,9 milyar TL net kar elde etti. Buna karşılık TÜPRAŞ’ta işlerle Koç Holding arasında toplu sözleşme süreci direnişle devam ediyor. Son olarak 5 gün önce işçileri temsilen Petrol-İş Sendikası bir açıklama yayımlayarak direnişe devam edeceklerini açıklamıştı.

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Türkiye’nin üretimden satışlara göre en büyük 10 sanayi kuruluşu;

Üretimden Satışlar

TÜPRAŞ 79 milyar TL

Ford Otomotiv 31 milyar TL

Toyota Otomotiv 23,6 milyar TL

Oyak-Renault Otomobil 20,2 milyar TL

TOFAŞ 17,1 milyar TL

Arçelik 16,5 milyar TL

İskenderun Demir ve Çelik 15,7 milyar TL

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 13,7 milyar TL

İçdaş Çelik Enerji 11,9 milyar TL

Hyundai Assan Otomotiv 11 milyar TL

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Öte yandan net satışlar dışındaki kriterler incelendiğinde sıralama değişiyor. Diğer kriterlere göre en büyük sanayi kuruluşları şu şekilde:

En çok çalışanı bulunan ; ARÇELİK (16 bin 745 çalışan)

En çok ihracat yapan ; FORD otomotiv ( 5,6 milyar $)

En çok kar eden; İskenderun demir çelik (7,1 milyar TL)

En büyük özkaynak; Türkiye Petrolleri ( 14,1 milyar TL)