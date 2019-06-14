AKP’nin seçim ziyaretinde kaymakam da boy gösterdi

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, il yöneticileri ve ilçe başkanlarıyla İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın seçim çalışmalarına destek vermek için Tillolular Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette Buca Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç da yer aldı.

CHP’Lİ BAKAN TEPKİ GÖSTERDİ: AKP’YE ÜYE OL

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına destek olmak amacıyla İstanbul’a giden AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’ye Buca Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç’un eşlik etmesinin abesle iştigal olduğunu belirten CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Kaymakam Bey, 31 Mart seçimleri öncesi Buca Kaymakamlığından istifa ederek, AKP Buca belediye başkan aday adayı oldu. Aday gösterilmeyince de Buca Kaymakamlığı’na ataması yapıldı. 31 Mart sürecinde İzmir’de Nihat Zeybekçi’nin peşinden ayrılmamıştı. Şimdi de tutmuş AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile birlikte İstanbul’a seçim çalışmasına gitmiş! Bu, en kibar ifadeyle kendini bilmezliktir. Kaymakam bey bir karar vermelidir! Ya AKP’ye üye olup siyasetini yapacak ya da devlet adamlığının bilinci, saygınlığı ve terbiyesi içinde kamu görevini yerine getirecek” dedi.

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23 HAZİRAN’DA BU İŞ BİTECEK!

Bakan, sözlerine şöyle devam etti:

“Partisinin il ilçe başkanlarını atayan, belediye başkanlarını, milletvekillerini belirleyen aynı kişi; illerin valilerini, kaymakamlarını, emniyet müdürlerini, üniversite rektörlerini de atarsa ortaya bu sonuç çıkar. AKP neferliği bütün vasıflarının, görev ve sorumluluklarının önüne geçer. AKP’nin liyakatı bitirip sadakatı esas alan bir devlet yapılanması kurması, hem toplumda hem de devletin tüm kurumlarında yozlaşmaya ve çürümeye sebep olmuştur. Kaymakamların, valilerin seçim çalışmalarında partizanca davranmaları bunun sonucudur. Ordu Valisi ve Buca Kaymakamı örnekleri bu çürümüşlüğü ve teslimiyeti gözler önüne seriyor. AKP’nin 17 yıllık iktidarının sonucu; siyasette, kamuda yozlaşma ve çürümedir. İnanıyoruz ve biliyoruz 23 Haziran’da bu iş bitecek! İyileşme ve değişim İstanbul’dan başlayacak, her şey çok güzel olacak” diye konuştu.