‘AKP’nin tüm İstanbul’daki talepleri kabul edildi, ortada gerekçe veya delil yok’

CHP’nin hukukçu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, twitter hesabı üzerinden İstanbul’da bugün uygulanan ve sayım atmosferini kaosa dönüştüren il ve ilçe seçim kurulu kararlarının ne anlama geldiğini özetledi.

Gökçen, İstanbul İl Seçim Kurulu’nun AKP’nin talebini reddeden ilçe seçim kurulu kararlarını kaldırmasının, AKP’nin tüm İstanbul’daki sayım taleplerini kabul ettiği anlamına geldiğini ve buna dair herhangi bir gerekçe veya delilin olmadığının altını çizdi.

Gökçen’in açıklamaları şöyle:

Paylaşılan seçim kurulu kararlarını haliyle herkes takip edemiyor. Seçimi kazanmamıza rağmen bizi darbecilikle suçlayanların sandıktan çıkan iradeye nasıl esas darbeyi hukuksuzlukla vurmaya çalıştığını adım adım açıklayacağım.

Öncelikle 298 sayılı kanunun 112. maddesi şunu söylüyor: İtiraz yapıyorsanız gerekçesini, delilini göstereceksiniz. Seçim kurulları da karar verirken kanuna uyacak. İlçe seçim kurulunun kararını il seçim kurulu, ilinkini de YSK denetlerken buna uyulup uyulmadığına bakacak.

Örnek verelim. İtirazda belli sandıkların tutanaklarının yanlış işlendiğini iddia edebilirsiniz. Bunun delili ne olacak? Çetelede farklı sayıda, tutanakta farklı sayıda işaretlendiğini gösterebilirseniz bu bir delildir. Aynı sandıkta tutulan tutanakların çelişmesi bir gerekçedir.

İtirazınızı bir bölgedeki tüm oyların sayımı talebiyle de yapabilirsiniz. Fakat bunun gerekçesini göstermek haliyle daha zordur. “Sonucu beğenmedim” ya da “inandırıcı değil” bir gerekçe değildir. Birçok sandıkta genel bir uygulama hatası olduğunu göstermelisiniz.

Sadece geçersiz oyların bulunması da yeterli bir gerekçe değildir. Geçersiz oy olur. Üstelik geçersiz oylar aşağı yukarı her seçimde olduğu kadar ise bu argümanınız iyice zayıflar.

Hele ki kendi sandık görevliniz geçersiz oylara itiraz etmemiş ve tutanağa imza atmışsa elinizi güçlendirmek için gerekçe ve delillerinizin önemi artar.

2014 yılında Ankara seçimiyle ilgili CHP olarak YSK’ya başvururken seçimin adil koşullarda yapılmadığını, birçok sandıkta seçmen sayısından fazla kişinin oy kullandığının tespit edildiğini, geçersiz oyların geçersizlik gerekçelerinin yazılmadığını, birçok tutanağın çeliştiğini, +yaklaşık olarak 900.000 oyu ilgilendirecek derecede fazla sayıda tutanakta toplama hatalarının yapıldığını, seçim sırasındaki hukuka aykırılıkların seçimin sonucuna etki edecek şekilde kuvvetli şüphe doğurduğunu kanıtlamıştık.

YSK şöyle demişti: “Delil ve gerekçe gösterilmeyen itirazların da incelenmesi usulünün benimsenmiş olması halinde seçimlerin kesinleştirilmesi uzun süreye yayılabileceğinden, bu sürecin uzaması durumunda seçimi yöneten kurullara karşı güvensizlik oluşması kaçınılmaz olacaktır.”

Yani YSK bu kadar delil ve gerekçeyi yetersiz görmüş, oyları tekrar saydırtmamış ve “süreç uzarsa seçim kurullarına karşı güvensizlik oluşur” demişti. Peki birkaç gündür neler oldu?

AKP 31 Mart’ın hemen öncesinde Türkiye’nin seçim güvenliğinde dünyanın en iyisi olduğunu iddia ediyordu. Seçim sırasında ve akşamında ise AKP görevlileri tutulan tutanakların altına şerhsiz imza atıyordu. AKP’nin seçim güvenliği kaygısı seçim sonuçları geldikten sonra başladı.

AKP seçim sonuçları belli olunca İstanbul çapında tüm seçim kurullarına oyların tekrar sayılması talebiyle itirazda bulundu. Burada hatırlatalım: belli sandıklarda hata bulunduğu için itiraz ayrı, oyların sayılması için itiraz ayrı. İlki daha kolay, 2.sine delil bulmak daha zor.

Bazı ilçe seçim kurulları YSK kararıyla aynı yönde karar vererek “somut delil gösterilmediği için oyların tekrar sayılması talebini reddediyorum” dedi. Bazıları ise geçersiz oyların gerekçesi belirtilmediği için AKP’nin talebini kabul ederek sayımı başlattı.

Oysa YSK, 2014’te geçersiz oyların gerekçesinin tutanakta belirtilmemiş olmasını yeterli bir delil olarak görmemiş ve oyların sayımına yönelik talebimizi reddetmişti.

Hukukçu olmayanlar için küçük bir bilgi: mahkemenin önceki kararını değiştiriyorsanız ya yeni olayda eski olaydan farklı bir şeyler olduğunu göstermeli, ya da benzer olay olmasına rağmen kararın değiştirilmesi gerekliliğini gerekçelerle açıklamalısınız. Çünkü hukuk güvenliği.

Hukukçu ekibimiz ne yaptı? Bunları belirterek sayım kararlarına tek tek itiraz etti. Fakat kararların uygulanması için il seçim kurulunun kararının beklenmesi gerekmediği için bir de tedbir talebinde bulundu.

İl seçim kurulunun sayımları durdurma kararı işte bu talebimizin kabulüyle olmuştu. İlçelerde sayımlar il seçim kurulu esasa yönelik karar verene kadar böylece durdu. Sonra YSK skandal bir karar vererek il seçim kurulunun kararını kaldırdı ve sayımlar kaldığı yerden sürdü.

‘AKP’NİN TÜM İSTANBUL’DAKİ SAYIM TALEPLERİ KABUL EDİLMİŞ OLDU’