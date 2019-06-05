AKP’nin usulsüzlüklerini ifşa eden İzmit’in CHP’li başkanı Hürriyet: Belediyeyi ‘akraba cenneti’ne çevirmişler

15 yıl sonra CHP’ye geçen Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit’in CHP’li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ardarda AKP döneminin usülsüzlüklerini yayımlıyor. AKP’lilerin belediyeyi ‘akraba cenneti’ne çevirdiklerini ifade eden Hürriyet, “İfşa ettiklerimizin dışında elimizde başka usulsüzlük örnekleri var. Bunları raporlayarak hukuk çerçevesinde kamuoyuyla paylaşacağız. Bu usulsüzlükleri gören AKP’liler beni arayıp kendi partilerine tepki gösteriyor” dedi.

İzmit’te bu kadar usulsüzlük olmuşsa…

“İzmit Belediyesi’ni kazanınca çok fazla usulsüzlük gördük. Şu an tespit edemediğimiz çok fazla şey var” diyen Hürriyet “Şu ana kadar paylaştıklarımız yalnızca başlangıç” ifadelerini kullandı. Hürriyet, son dönem AKP’lilerin ‘işçi kıyımı’ gibi kara propaganda ile kendilerini eleştirdiğini belirterek, “İzmit Belediyesi Kocaeli genelinde en iyi belediye olarak lanse edilirdi. Ama öyle olmadığını gördük. Mesela usulsüz atamalardan kaynaklı alınan yüksek maaşlar vs birçok şey var. Kocaeli’nde şöyle bir kanaat oluştu: İzmit’te bu kadar şey çıkıyorsa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde neler çıkacak kim bilir? Kocaeli en borçlu belediyelerden biri, üst üste iptal edilmiş bir sürü ihaleler var. İnanın İzmit için ben de bu kadar düşünmemiştim ama sonuç ortaya çıkınca şok olduk” şeklinde konuştu.

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“Kime el atsam torpille işe alınmış” diyen Hürriyet, “Tabii ki belediyede akrabalar çalışabilir ama usulsüz liyakatsiz, torpilli atamalar yapılması asıl sorun ve adaletsizliktir. Mesela kişi belediye şirketinde işçi olarak çalışıyor. Seçime az zaman kala yangından mal kaçırır gibi o şirketten istifa ettirilerek bir günde memur yapılıyor. Açıkladıklarımız dışında elimizde bir sürü usulsüzlük tespiti var. Bunları hukuki çerçevede bir rapor olarak hazırlayıp daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda müfettişler inceliyor. Bunlar sadece personel yapılanmasıyla ilgili tespitlerimiz” diye konuştu.

Rantı kaçırmak istemiyorlar

“Mali alımlarla ilgili tespitlerimiz de var” diyen Hürriyet sözlerini şöyle sürdürdü: “ Şirketleri denetlettiriyoruz, bu şirketlerden de neler gelecek göreceğiz. Bunlarla ilgili raporla birlikte gerekli işlemleri başlatacağız. İstanbul seçimlerinde bu kadar itiraz etmeleri, hukuksuz şekilde seçimi iptal ettirmelerinde de benzer gerekçeler var. Rantı ellerinden kaçırmak istemiyorlar, usulsüzlüklerin ifşa olmasını istemiyorlar.”

AKP’lilerin usulsüzlükleri öğrendiklerinde kendisini arayıp dert yandığını vurgulayan Hürriyet, son olarak şunları aktardı: “Bize en çok tepkiyi çok ilginçtir bu süreçte AKP’liler verdi. “Ya biz yıllardır bu partinin arkasında çalıştık, biz işe alınmadık, beyefendi ve hanımefendilerin en yakınları en kıdemli noktada en üst seviyeden maaş almışlar bu nasıl adalet?” demeye başladılar. Kendi partilerine tepki gösteriyorlar. Eski meclis üyelerinden bir tanesi ki seçim sürecinde bana en ağır eleştirileri yapan kişilerden biridir. O bile bana hak verdi. “Bu son ortaya çıkan şeyleri onaylamıyorum demiş.” Tabanlarında mırıldanmalar başlamış, AKP’ye oy verdik ama neler dönmüş, kadro yok dediler ama seçime iki gün kala burası akraba cennetine çevrilmiş diyorlar.“