AKP’nin ‘yargı reformu’ açıklamasına CHP’den tepki: ‘Hukuk yok’ önce onu anlayın

MHP’nin af önerisi Meclis gündeminde beklerken, AKP 23 Haziran seçimleri öncesinde ‘örtülü af’ düzenlemesini de içeren yeni bir yargı paketini gündeme getirdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ‘reform’ olarak nitelediği düzenlemeyi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağını duyurdu.

Yeni düzenlemeden söz ederken, yurttaşların yargıya olan güveninin azaldığını kabul eden Adalet Bakanı Gül, “Adliyenin önünden geçen, içine giren, yolu düşen bir insanın ‘Orada gerçekten hâkim ve savcılar var, adalet, yargı sistemine güvenirim’ algısı bizim için her şeyden önemli. Vizyonumuzu ortaya koyacağız” diye konuştu.

KAPSAM GENİŞLİYOR

“Tüm kurum ve kuruluşların görüşü alınarak” hazırlandığı öne sürülen yargı paketinin detayları da netleşmeye başladı. Buna göre, MHP’nin hazırladığı af teklifini dikkate almayan Adalet Bakanlığı, bunun yerine denetimli serbestliğin kapsamını genişletecek. 15 Temmuz’un ardından çıkartılan ancak dar kapsamlı olduğu ifade edilen denetimli serbestlikten yararlanacaklar arasına yeni suç grupları eklenecek.

ÖCALAN MESAJI

AKP, 31 Mart kampanyasına damgasını vuran ‘beka söylemi’nin parti içinde tartışma yaratması üzerine 23 Haziran’a farklı bir stratejiyle gitmeyi planlarken, Abdülhamit Gül açıklamalarıyla bunun işaretini verdi. Abdullah Öcalan ile avukatlarının görüş yasağının kaldırıldığını ve ikinci görüşmenin yapıldığını söyleyen Gül, “Uzun zamandır görüşmüyordu. Avukatı ile ilgi konuda mahkemece hukuki bir engel vardı, bu engel, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı” dedi.

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NAFAKA DÜZENLEMESİ

Gül’ün sözünü ettiği düzenlemeler arasında ‘nafaka’ konusu da bulunuyor. Gül, “Bir nafakanın süreli ya da objektif kriterlerle hakkaniyet ve adalet ölçüsü içerisinde düzenlenmesi gerekir. Bu konuda çalışmalar da var. Alt-üst sınır konusunda teknik çalışmalar bakanlıkça tamamlanmak üzere” diyerek seçim öncesi bu konuda beklentisi olanlara mesaj verdi.

ADALETSİZLİĞİN SORUMLUSU AKP

AKP’nin 17 yıllık icraatları ile yargıya olan güveni yok ettiğini ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Bu adaletsiz düzenin sorumlusu ve parçası AKP’dir. Üstünlerin hukukunu millete dayatıyorlar, şimdi de kalkıp yargı reformuyla bunu düzeltebileceğini söylüyorlar” dedi.

Adalet Bakanı Gül’ün, “Herkesin görüşü alınarak, mutabakatla hazırlanmış bir metin” ortaya çıktığına yönelik sözlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Erkek, “Adalet yürüyüşü gibi bir yürüyüşü düzenlemiş, Adalet Kurultayı’nı gerçekleştirmiş, yargıya dair onlarca çalışması bulunan Türkiye’nin en çok oy alan ikinci partisinin görüşü alınmamıştır” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yargı reformu konusunda ‘makyaj niteliğindeki’ düzenlemelerin kalıcı çözümler üretmesinin mümkün olmadığını dile getiren Erkek, şunları söyledi:

“Kuvvetler ayrılığı yok edilmişken yargıda nasıl bir reform yapılabilir? 16 Nisan 2017 tarihinde demokratik olmayan koşullarda OHAL düzeninde suistimalci bir Anayasa değişikliği ile kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıranlar, demokratik hukuk devletini temelinden sarsanlar, siyasi güç merkezini TBMM değil de Saray yapmak isteyenler, nasıl bir reform gerçekleştirebilir? Hâkim ve savcıları yürütme organı olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda toplayanlar yargının bağımsız ve tarafsız gözükmesine dahi tahammül edemeyenler, sağlıklı bir yargı reformunu gerçekleştiremezler. Yargı reformu için önce tek adam rejimiyle mücadele bilincini, artık hukukun kırıntısının bile kalmadığı gerçeğini kavramak gerekiyor.”