AKP’ye 146, CHP’ye 21 saat

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İsmet Demirdöğen, yerel seçim sürecinde TRT Haber’in karnesini çıkardı. Demirdöğen’in çalışmasına göre, 1 Şubat – 29 Mart arasındaki 57 günlük sürede, TRT Haber AKP’ye 146 saat 38 dakika, MHP’ye 18 saat 14 dakika ayırdı.

Cumhur İttifakı’na ayrılan 164 saatlik yayının tamamı lehte yapıldı. Millet İttifakı’nı oluşturan CHP’ye yönelik 21 saat 12 dakika, İYİ Parti’ye yönelik ise 4 saat 35 dakika lehte yayın yapan TRT Haber, CHP hakkında 17 saat 5 dakika, İYİ Parti hakkında ise 3 saat 45 dakika aleyhte yayın yaptı. Demirdöğen’in raporunda dikkat çeken bir diğer nokta ise HDP’ye yönelik verilerdi. TRT Haber, 57 günlük süreçte HDP hakkında sadece 36 saniye lehte yayın yaptı. Aleyhte yapılan haber süresi ise 3 saat 17 dakika.

RTÜK’ün CHP’li üyesi Demirdöğen, yaptığı çalışmaya ilişkin şu görüşü de paylaştı: “Anayasa ve yasasını çiğnemekte bir sakınca görmeyen TRT bu seçim döneminde yeni bir çığır açmış, kimi özel yayıncıların misyonunu üstlenmiş, muhalefeti karalayan haberciliğe geçiş yapmıştır. RTÜK yönetimi, muhalefete yönelik yalan ve iftiraları, küfürleri neredeyse meşrulaştıran bir konuma getirilmiştir.”