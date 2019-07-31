Akraba atamaları tepkisi: Madem marifetliler, başka yerde iş bulsunlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerdeki akraba atamaları, belediyedeki israfın sergilenmesi, istihdam ve tatili konusunda gelen eleştirilere dair açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, özellikle belediyelerdeki akraba atamalarına sert çıktı ve “Hiç fark etmiyor, derhal gereğini yapmalılar. Ben bunu seçim meydanlarında söyledim. Derhal gereğini yapmalılar. Burası eş, dost, akraba yeri değil. Kim ise fark etmez. Ben de aynı şeyi yapıyorsam benim partim de hesap soracak. ‘Ama çok marifetli’. Gitsin marifetiyle başka yerde iş yapsın” dedi.

Medyascope’tan Fırat Fıstık’ın haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bugün yakın arkadaşı da olan şarkıcı Kubat ziyaret etti. Ziyaret sonrası basına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, hem CHP hem de AKP belediyeleri için tartışılan belediyelerdeki akraba atamalarına dair şunları söyledi: “Hiç farketmiyor, derhal gereğini yapmalılar. Ben bunu seçim meydanlarında söyledim. Derhal gereğini yapmalılar. Burası eş, dost, akraba yeri değil. Kim ise farketmez. Ben de aynı şeyi yapıyorsam benim partim de hesap soracak. ‘E ama çok marifetli’. Gitsin marifetiyle başka yerde iş yapsın. Çok netiz bu konuda. Bu konuda taviz yok. Öbür taraf 105 insan yapıyor, bizdeki 5 insan yapıyor. Benim için farketmez. Benim 5 arkadaşım o yanlışını düzeltecek. Derhal ‘kusura bakmayın hemşehrilerim, bir hata olmuştur’ diyecek. Bitti, bu kadar basit. Benim akrabalarım dün ziyaretime geldiler, köyden de gelenler vardı. Ağladılar gururdan ve gittiler ilişki bu kadar. Böyle bir düzeni yönetirsek topluma gerekli mesajları veririz”

BELEDİYE ARAÇLARININ SERGİLENMESİ

İsraf belgelerinin ve lüzumsuz kullanılan, kiralanan belediye araçlarının belediye önünde ne zaman sergileneceği konusuna da açıklık getiren İmamoğlu, “Uzamasını istemem, çünkü ben de çok istiyorum sergilenmesini. Bu bir gerçeklik. Buraya geldiğimiz tarihten bugüne kadar tespitlerimiz açısında fiziki olarak ciddi bir fark var. Elbette bizim şu anda elimizde belgeler var. Arkadaşlarımızın araştırmaları sürüyor. Kamuoyunun merakı gibi onları da hızlanmaları yönünde silkeliyorum. Kolay olmuyor. Farklı listeler, farklı çalışmalara göre çokça aracın sağda solda, ilgisi olmayan kişi ve kurumlarda kurumlarda kullanıldığına dair tespitimiz var. Zaten biz bu israfı görüyorduk. En yakın zamanda sergileyeceğiz. Ama sergilemek için o araçları bulabilecek miyiz emin değilim. Geri verilmiş olma ihtimali yüksek ama tespiti mümkün. Olmadı yerlerine kartondan maketlerini koyar yine gösteririz vatandaşımıza” dedi

İşe alımlarla ilgili soru işaretleri olduğunun tekrar altını çizen İmamoğlu, “Örnek vermek istiyorum; ben kendi ilçemde belediye başkanıydım ve muhtemel adayı olarak görülüyordum. Dolayısıyla seçimden 6-7 ay önce aldığımız prensip kararları vardı: eleman alımını durduracaksınız, ihtiyacınız varsa bile seçimden sonra. Niye? Yanlış anlarlar. Kurumsal etik. Giderken borçlanmak gibi, başka bir şey yapmak gibi ya da seçime 1 hafta kala gelecekte harcanması gereken parayı harcamak gibi. Tümüyle olaylara böyle bakıyoruz” diye konuştu.

TATİL ELEŞTİRİLERİNE YANIT

İmamoğlu, Bodrum’da yaptığı tatilin eleştirilmesine dair soruya ise “İnsanlar eleştiriyor diye tatile gitmeyecek değilim. Dinlenmek istediğim zaman dinleneceğim, istemediğim zaman işime devam edeceğim. Hakkım var ve mesaim de yok. Yanılmıyorsam dün arkadaşlarım beni gece 01.00’da eve bıraktılar, 06.00’da kalktım işe geldim. Ben insanım ve vücudum var. Bazen dinlenmeye de ihtiyacım var. Tahmin ediyorum, vatandaşlarımızda 10-15 günde bir uyumamı, 6-7 ayda bir de dinlenmemi istiyorlar. Bazı insanlara yakışmaz ama bana tatil de yakışıyor” diye yanıt verdi.

İştirak yönetimlerindeki atama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan İmamoğlu, son olarak “Bu hafta büyük bir kısmını paylaşacağım, göreceksiniz her birinin geçmişinde başarı var. Çünkü bizim iştiraklerden beklentilerimiz çok büyük. İştiraklerimiz kamuya hizmet edecek, kazancını yine kamuyla paylaşacak. Aynı zamanda gerektiğinde finansal anlamda kamuya servis edebilecek bir kurumsal şirket düzeni olacak” dedi.