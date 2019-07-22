Akşener: Bakanlık teklifi dedikodusunu çıkaranlar AK Parti içindeki bir grup

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine yönelik bakanlık teklifi edildiği iddialarına ilişkin olarak, “Kesinlikle böyle bir teklif veya ima söz konusu olmadı” dedi. Bu işin peşine düştüğünü söyleyen Akşener “Bu dedikoduyu çıkaranlar, AK Parti’nin içerisindeki bir grup” ifadelerini kullandı.

Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandıran Akşener, Bülent Arınç’ın Parti Genel Merkezi ziyaretine açıklık getirdi. Ziyaretin kamuoyuna açık gerçekleştirildiğini belirten Akşener, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Kitabını hediye etmek için geldi. Sayın Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret edip, kitap hediye ettiğini söyledi. Bu dedikoduyu çıkaranlar, AK Parti’nin içerisindeki bir grup. Anladığım kadarı ile Sayın Bahçeli’yi, taleplerine uygun hale getirmek için. MHP’nin, itiraz edeceği bir AK Parti talebi. Bunu, kabul ettirmek için beni koz olarak ileri sürüyorlar. Bu dedikodu da bu anlamdadır. Sayın Bahçeli’ye bir mesajdır. ‘Bak, İYİ Parti var’ şeklindedir” ifadelerini kullandı.

Erken seçim istemediklerini hatırlatan Akşener, “AK Parti’nin içerisinden iki yeni parti çıkacak gibi görünüyor. Sayın Erdoğan’ın, bu partilere karşı tutumu ne olur bilemiyorum. Ankara’da, bu ‘Kasım ayında seçim olur’ gibi bir kulis vardı. Ben buna inanmıyorum. Ancak, seçim erkene alınabilir. Sayın Erdoğan, ‘madem öyle, hadi seçime’ diyebilir” diye konuştu.