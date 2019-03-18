18.03.2019
Anasayfa SİYASET

Akşener: Ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz

birgun.net birgun.net

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki mitingde, ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, “Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Buğdaydan soğana, hayvandan samana kadar çiftçinin içine düşürüldüğü durumu anlatmaya ve ona itiraz etmeye devam edeceğiz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karacabey, Orhangazi, İznik, Yenişehir ve İnegöl ilçelerindeki mitinglere katılmak üzere Bursa’ya geldi. İlk olarak Karacabey’e geçen Akşener’e; İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Yahya Bahadır, CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve Millet İttifakı’nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey eşlik etti.

Karacabey’deki mitingde halka seslenen Akşener, “Mesele şu; ekonomi berbat, tarım berbat, sanayi berbat. İşsiz gençler ortada. Her ailede 2 işsiz genç var. İl il, ilçe ilçe geziyorum. Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Biz çiftçinin 6- 6,5 lira mazot kullanmasını ve buradan ÖTV’nin kaldırılması gerektiğini söyleyeceğiz. İşsiz gençlerimizin iş bulması için istihdam yaratılması mecburiyetinde olunduğunu söylemeye devam edeceğiz. Emeklilere yüzde 10 zam, insafın kurusun, kendine yüzde 26 yaptın. Buğdaydan soğana, hayvandan samana kadar çiftçinin içine düşürüldüğü bu durumu anlatmaya ve ona itiraz etmeye devam edeceğiz. Canı ne isterse onu söylesin,” diye konuştu.

  3-5 oy için değer mi?

‘SEN MİLLETİNE, TERÖRİST, DİYEMEZSİN’

Akşener: MHP’ye ve AK Parti’ye oy verenler kardeşimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, “Şimdi bir başka şey var. Anlaşılıyor ki 15 gün boyunca bu arkadaş, PKK ile oturacak, PKK ile kalkacak. Hepimizi PKK’lı ilan etti. Hadi oradan. Senin karşında Meral Akşener var. PKK ile mücadelede, tarihin en uzun kara harekatının altında benim imzam var, benim. Sen 2002’de iktidar olduğunda sıfır terör vardı. O günkü adıyla DEHAP’ın oyu 2 milyon, aldığı oran yüzde 6. Bugün geldiğimizde, bugünkü adı HDP olan o partinin oyu 6 milyon, oranı yüzde 12. Sayın Erdoğan, 2 milyon oy olan bir siyasi yapının o günkü hali bugün 6 milyona çıkıyorsa bunun sorumlusu biz değiliz, sensin. Açılım süreci yaptın, çözüm süreci yaptın. Sen daha bunun hesabını vereceksin. Sen milletine ‘terörist’ diyemezsin” dedi.

Önceki haberHaftanın en güzel Fujifilm X Club Türkiye fotoğrafları
Sonraki haberSultanbeyli’de halk otobüsü gecekonduya çarptı

BENZER HABERLER

SİYASET

Kılıçdaroğlu: Kimlik üzerinden politika yapılamaz

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Seda...
Devamını Oku
SİYASET

Mansur Yavaş: Trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek

birgun.net -
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında...
Devamını Oku
SİYASET

Yıldırım: ‘Ülkenin beka sorunu yok’ diyenlere Çanakkale’yi göstermek lazım

birgun.net -
  Partilerin seçim reklamları: AKP duygulara, CHP çareye odaklanıyor
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa Gıda Toptancıları Sitesi...
Devamını Oku
SİYASET

İstanbul için yeni anket: Fark 1 puan

birgun.net -
Themis araştırma, İstanbul seçmenlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapacağı aday tercihlerini...
Devamını Oku
SİYASET

AKP’de Manisa krizi: 28 isim ihraç ediliyor

birgun.net -
Manisa'da Cumhur İttifakı'nın Kırkağaç Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı AKP'li...
Devamını Oku
SİYASET

CHP’nin Bayraklı adayı Sandal’dan saldırılara tepki

birgun.net -
Bayraklı’da kimseyi ayırmadan toplumun tamamını kucaklayan demokratik bir seçim çalışması sürdürdüklerini belirten...
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,674BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,800TakipçiTakip Et
8,358AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

ÖZEL

Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç: Projelerimiz insana dokunacak

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
CHP’nin Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Ahmet Ataç, belediye başkanlığı...
Devamını Oku
ÖZEL

Mersin CHP için sürpriz olmaktan çıktı

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, TBMM’de temsil edilen beş siyasi...
Devamını Oku
ÖZEL

Çılgın projeleri ve işsizlik rakamlarını Prof. Dr. Çolak’a sorduk: ‘Halk tüketmesin biz tüketelim’ diyorlar

Can Uğur -
İşsizlik oranının son 9 yılın en yüksek oranına yükselerek yüzde 13.5’e çıkması...
Devamını Oku
ÖZEL

Tedavisi bulunmayan kalıtsal hastalık DMD: ‘Artık sesimiz duyulsun’

DİLARA ŞİMŞEK -
Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalıkları arasında sık karşılaşılan en ölümcül, kalıtsal...
Devamını Oku
ÖZEL

Okullar seçime alet ediliyor: Bakanlığın seçim sessizliği

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adaylarının tüm tepkilere karşın okullarda yürüttüğü seçim çalışmalarına...
Devamını Oku

SON HABERLER

Öğrenci pansiyonunda yangın: “Merdivenler kitlenmiş, atlamak zorunda kaldık”

GÜNCEL birgun.net -
Burdur'da, 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katındaki kumaş dikim atölyesinde çıkan yangın...
Devamını Oku

17 yaşındaki Ayten’i bıçaklayıp daha sonra boğarak öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL birgun.net -
Burdur'un Ağlasun ilçesinde Ayten Keklik'i (17) önce bıçaklayıp, sonra da boğazını sıkarak...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Kimlik üzerinden politika yapılamaz

SİYASET birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Seda...
Devamını Oku

Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması: İbadete açılmasının faturası çok ağır

GÜNCEL birgun.net -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırılara ilişkin, "50 Müslüman orada şehit...
Devamını Oku

Dışişleri’nden Hollanda’daki saldırıya ilişkin açıklama

GÜNCEL birgun.net -
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hollanda'nın Utrecht kentinde bugün meydana gelen saldırıyı, faili...
Devamını Oku

Mansur Yavaş: Trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek

SİYASET birgun.net -
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi