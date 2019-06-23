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25.06.2019
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Akşener: Milletimiz İmamoğlu’nu seçerek gasp edilen hakkını geri vermiştir

Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, "Milletimiz İmamoğlu'nu seçerek gasp edilen hakkını geri vermiştir" dedi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB seçimlerinin ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yaptı.

Sözlerimin başında yine ve yeniden büyük bir demokrasi dersi veren Türk milletini selamlıyorum” diyen Akşener, “İradesine sahip çıkmış ve sandığı tekmeletmeyeceğini İstanbullu bir kez daha ifade etmiştir” dedi.

Akşener, şöyle konuştu: “Milletimiz ‘Ben yaptım oldu’ diyenlere, ‘Dur orada, söz de karar da milletindir’ demiştir.” 

“Milletimiz İmamoğlu’nu seçerek gasp edilen hakkını geri vermiştir” diyen Akşener, “Türk milletine yazdığı bu demokrasi destanı için bir kez daha şükranlarımı sunuyor ve Sayın İmamoğlu’na başarılar diliyorum” diye konuştu.

– Artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

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