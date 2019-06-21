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22.06.2019
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Akşener: Mitil İstanbul’a değil, İmralı’ya atılmış!

birgun.net birgun.net

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçeli’nin Öcalan’ın mektubuyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Akşener, Bahçeli’nin açıklama yaptığı haberini paylaşarak “Anlaşılıyor ki, mitil İstanbul’a değil, İmralı’ya atılmış!” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mektubunu değerlendirdi. Bahçeli, “İmralı’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken terörist başı anlaşılan odur ki HDP’nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır. Terörist başının mektubu HDP’nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı’na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur” dedi.

“Mitil İstanbul’a değil İmralı’ya atılmış”

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, konuya dair yorumunu sosyal medya hesabından yaptı. Akşener, Bahçeli’nin açıklamasının haberini paylaşarak “Anlaşılıyor ki, mitil İstanbul’a değil, İmralı’ya atılmış!” dedi.

Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’daki seçimleri yenileme kararının ardından, mitili İstanbul’a atacağını, seçim gününe kadar karargahını İstanbul’a taşıyacağını söylemişti. Ancak Bahçeli İstanbul’da çok kısa süre kalıp, Ankara’ya dönmüştü.

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