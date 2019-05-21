Akşener: Samsun’daki tören devlet töreni değil, iktidar partisinin ve ortağının şovuydu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, Samsun’daki 19 Mayıs töreniyle ilgili “Katılmadığımız o tören devlet töreni değil, iktidar partisi ve ortağının şovuydu.” dedi.

Akşener’in konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

(Samsun’daki 19 Mayıs töreni) Evet, katılmadık. Katılmadığımız o tören devlet töreni değil, iktidar partisi ve ortağının şovuydu. TC tabelalarını silenlerin törenlerine katılmadık.

GIDA ENFLASYONU

Janjanlı törenlerde boy göstermesini biliyorlar. Sonra ‘ben doyurdum’ deyip vatandaşı azarlıyorlar. Sen buranın ağası değilsin. Türk milleti de senin maraban değil. Bunu aklına yaz! Benim milletim senden önce daha toktu. Benim milletimi semirttiğin 5 mütteahhitle karıştırma. Türk milleti damadın eli ile uçurumun eşiğinde. Hukuk guguk oldu. Ekonomimiz harikalar diyarında yaşayan damadın elinde. Bir ülkede toplumsal adaleti inşa etmenin yolu eğitimde, sağlıkta ve temel gıdada erişimde aynı imkanları sunmaktan geçer. Türkiye’de sağlık harcamalarının milli gelire oranına baktığımızda hala İran ve Venezuela’nın gerisinde kalıyoruz. Oysa sağlıklı bir iş gücünüz yoksa rekabetçi olmazsınız. Sağlık hizmetlerine yatırım yapmak ahlaki ve iktisadi açıdan önemlidir. Yüksek eğitim ve öğretim alanında Türkiye’yi Çin ve Malezya’nın arkasında 48. Sırada gösteriyor. Yıllık bazda yüzde 30’u bulan bir gıda enflasyonu var. Çiftçisini korumayan tek bir gelişmiş ülke bulmazsınız.

“MİLLET İRADESİ HACKLENMİŞTİR”

Küçük hesaplarla, siyasi hesaplarla bir yerlere yamanmayacağız. Olacaksa böyle, bu şekilde olacak. Aziz milletim, iktidar ve küçük ortağı unutturmaya çalışsa da biz unutturmayacağız. 6 Mayıs’ta YSK üzerinden milletimizin iradesine darbe yapılmıştır. 28 Şubat’ın kopyasıdır. Sayın Erdoğan, kendisine yapılanları millete yapmıştır. Millet iradesi ‘hacklenmiştir’.

“ABDULHAMİD HAN’A PARTİ İÇİ AYAR VERDİRTENLER…”

Bu muktedirlerin beka diye bir dertleri yokmuş. Beka dertleri seçim akşamına kadarmış. Kendilerine oy vermeyeni vatandaştan bile saymıyorlar. Televizyon dizilerinde Abdulhamid Han’a parti içi ayar verdirtenler bunu da yaparlar.

Milletimiz, Cumhur İttifakı’nın terör örgütünün başıyla yeniden aşkını oylayacak. Gitti bebek katili, yeniden geldi Sayın Öcalan. Habur’u, Oslo’yu görmezden geldiler. Biraz utanın be.

“TÜRKİYE HÜR VE TOK İNSANLARIN ÜLKESİDİR”

Şimdi gelelim damattan masallara. Bu kadar işsizin olduğu memlekette damadın sürekli masal anlatmasına tahammül etmek mümkün değil. Allah hepimize acısın. Millet açken, insanlar öğünlerini azaltıp boğazından kısarken bunların uğraştığı işe bak. 41 yeni hapishane yapacaklarmış, müjde diye bunu veriyorlar. Sizin vazifeniz Türkiye’yi açlar ve mahkumlar ülkesi yapmak değildir. Türkiye, hür ve tok insanların ülkesidir.

“YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR”

İstanbul Havalimanı reklam panosunda İstanbul’da vatandaşlığınız evinizle hazır yazıyor. Beş bin yıllık Türk devletinin vatandaşlığını ev alana promosyon, reklam kampanyalarına malzeme yaptılar. Türk milliyetçilerinin tek ocağı da son ocağı da İYİ Parti’dir. Bizimle muktedirler arasındaki fark sadece siyasi değil, vicdanidir. Biz bu hayatın kiracısı olduğumuza inanıyoruz. Onlar mal sahibi sanıyorlar. Biz doyduk yeter diyoruz onlar para hırsı içindeler. Bunlar evlatlarına torpilli yaşamayı rezidanslar lüks arabalar bırakıyorlar. Bu en kötü mirastır. Evlatlarına kendi ayakları üzerinde yürümeyi öğreteceksin. Siyasetçinin görevi kendi evladı kadar milletin evlatlarını da korumaktır. Siyasetçinin hazinesi arkandan edilen laflardır. Hayat hepimiz için adil mi? Adaletten mağdur kaldığımızda neler hissediyoruz? Çalış didin olmuyor diyor muyuz? Öyle bir düzen ki bu, yıldan yıla hepimiz kayıplardayız. Artık konuşmaya, kararlar almaya ve uygulamaya ihtiyacımız var. Yarın çok geç olabilir. Bu şantajlar tehditler boşuna değil. Bunlar hep cambaza bak oyunlar. Sürekli bayrakla, dinle, Diyanet’le ilgili konuşuyorsa biri bilin ki oyunu başkadır.”

Devletin, milletin kaynaklarını çocuklarınızın vakıflarına aktarmayın.

“İBB’DEN VAKIFLARA 850 TRİLYON LİRA AKTARILMIŞ”

Yeni moda şu; çocuğa, eşe, dosta vakıf kurdurtuyorlar. Sonra devletin, milletin parasını bu vakıflara aktarıyorlar. Sadece İBB’den bu vakıflara 850 trilyon lira aktarılmış. Kimin vakfı olduğunu biliyorsunuz, Okçuluk Vakfı’na 16.5 trilyon lira yatırılmış. Yahu Malazgirt Meydan Muharebesi’nde bu kadar ok atılmadı. Koca Anadolu fethedildi bu kadar ok atılmadı.



Sınav zaten formalite icabı. Torpilin yoksa 92 alsan bile atanamıyorsun. İş arayan birinden kitap için 292 lira istiyorsunuz. Bunu derhal ücretsiz yapın.

“KIDEM TAZMİNATI”

İşizlik fonunu nasıl yandaşlar için kullanıyorlarsa şimdi de milyonlara işçinin emeklilik hayaline aynısını yapacaklar. Sayın Erdoğan kıdem tazminatı fonu uygulamasından derhal vazgeçin.

Eskinin mücahidi şimdinin müteahhiti bunlar. Neden sen 2500 lira maaş alıyorsun da AK Parti teşkilatında dayısı olan, işe gitmeden belediyeden 6 bin lira maaş alıyor?

Her şey iyi olursa, her şey çok güzel olur.