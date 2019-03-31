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01.04.2019
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Akşener: Sandık mesajını vermiş ve iktidar partisini uyarmıştır

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıklama yapıyor.

“Hangi partiye oy vermiş olursa olsun tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Seçilen bütün kardeşlerimi tebrik ediyor başarılar diliyorum” diyen Akşener sözlerine şöyle devam etti:

“Sandık milli iradenin tecellisinde en önemli adrestir. Bu adres mesajını vermiş ve iktidar partisini uyarmıştır. Millet İttifakı milletin duygularına tercüman olarak büyük bir başarı aldı. Bu seçimde düşmanlık değil, sevgi kazandı. Tehdit değil, cesaret kazandı. Bu seçimin en kıymetli sonucu budur.

Cumhurbaşkanı’na çağrımı yineliyorum, milleti germeyin, yormayın, bıktırmayın. Yarınndan itibaren kırdığınız kalpleri tamir edin. Milletimize kibirle yukarıdan bakmaya devam ederseniz bilin ki Türk milleti sahipsiz değildir”

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Uşak ve Balıkesir’e ilişkin verilere değinen Akşener sözlerine şöyle son verdi:

“Balıkesir ve Uşak’ta bir algı operasyonu yapılmak istenmektedir. Türkiye’deki herkesin gözü, İstanbul’daki sandık sonuçlarının üzerindedir. İmamoğlu henüz açılmamış sandıkların sonuçlarıyla kazanmış olacaktır.”

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