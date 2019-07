Akşener: Silah satma yarışının aktörü oldu çıktı Erdoğan

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener konuşmasında G-20 Zirvesi’nde gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesi ile ilgili “Türk milletine bambaşka bir hikâye anlatılıyor. ‘Trump bizi seviyor, yaptırım olmayacak’ manşetlerine inanmayın. Türkiye’ye tezgâh hazırlayanlara karşı elbette devletimizin yanındayız ancak düne kadar düşman olan Trump’ı cici çocuk ilan eden medyaya bakmayın. Trump’ın Erdoğan’la yaptığı görüşme esir alındığımızı ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli’nin Osman Öcalan’la ilgili yorumu hakkında konuşan Akşener “Çıkıp milletten af dileyeceklerine hâlâ aklımızla alay etmeye devam ediyorlar. Küçük ortak açıklama yapıyor; ‘Öcalan cani HDP’ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa bunu görmezden gelemezdik.’ Dün flu görüyordu bugün görmeden duramıyordu. Küçük ortak dememe de kızıyor ne diyeyim, eş başkan mı diyeyim?” dedi.

Akşener’in konuşmasından bölümler şöyle:

“Böyle diyor, muhteremlerin sinirini bozuyorsunuz. Ondan sonra uykuları kaçıyor. Yazıktır sinirlerini bozmayın. Kumpas davalarının savcısı olmakla övünenleri bir kez daha Allah’a havale ediyorum. Bu vesile ile Ergenekon kepazeliği sonucunda beraat eden tüm mağdurlara geçmiş olsun diliyorum. Ülkemiz yepyeni bir dönemi eski ve büyüyen sorunlarla karşılıyor. Zaman zaman devletlerin sorunları olur fakat bu kez yaşananlardan ve sonuçlarından ders çıkarmayan, aynı hatalara tekrar düşen bir iktidar var. Dünya birkaç gündür G-20 zirvesini konuşuyor. Türk milletine bambaşka bir hikâye anlatılıyor. ‘Trump bizi seviyor, yaptırım olmayacak’ manşetlerine inanmayın. Türkiye’ye tezgâh hazırlayanlara karşı elbette devletimizin yanındayız ancak düne kadar düşman olan Trump’ı cici çocuk ilan eden medyaya bakmayın. Trump’ın Erdoğan’la yaptığı görüşme esir alındığımızı ortaya koydu.”

“Anlaşılıyor ki S-400’ler alınsa bile bir depoda küflenmeye terk edilecek. Vatandaşın parasıyla gıcır gıcır patriotlar alınmaya devam edilecek. Bir silah satma yarışının aktörü oldu çıktı Sayın Erdoğan. Libya’da olanlar iktidarın yaşananlardan ders çıkarmadığının bir başka kanıtı. İktidar Suriye’deki hatalarını daha küçük ölçekte Libya’da tekrar ediyor. 6 vatandaşımız Libya’da çatışan grupların eline rehin edildi.”

Erdoğan’ı kimler nasıl ikna etti anlamakta zorlanıyorum. Erdoğan’ın yakın çevresi ve ortağı tarafından oyuna getirildiğini düşünüyorum. Birileir size tek adam rejimine ikna etti, nefsizine iyi geldi peki sonuç ne odlu? Şimdi her yanlış kararın bizzat siyasi sorumluluğu değil misiniz? herkes kenara çekiliyor, siz ortada dört dönüyorsunuz. İktidar nimetleriyle onlar gününü gün ederken siz yalnız kalıyorsunuz. Ak Parti ile Saray’ın arasına fersah fersah mesafe girdi. Bunların faturası hep size kesiliyor. Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz.”

“Millet ortak akıl, rasyonel yönetim istiyor. Siz her şeyi biliyor gibi davranıyorsunuz, millet israf olmasın istiyorsunuz. Siz 300 araba ile gezip Saray’ın masraflarını büyütüyorsunuz, varınızı yoğunuzu o 5 müteahhitn önüne seriyorsunuz. Yapmayın, Türkiye’de daha fazla eziyet etmeyin. Sizi bu makama getiren milletinize karşı duyarlı davranın.”

“Milletle inatlaşmaya devam ediyorlar. Sandıkta başaramadıklarını vesayetle yapmaya başlıyorlar. Belediye başkanlarının yetkilerini alıyorlar. Millet ehil olanı seçmedi demek bildiğiniz cunta kafasıdır. Milletin iradesini beğenmeyen bir yönetim olamaz. Sayın Erdoğan’a bir kez daha hatırlatıyorum; siz kendinizi millete anlatamadığınız için değil, milleti anlamadığınız için yenildiniz. Siz yandaş medyanız ile millete sesinizi duyurdunuz ama milletin feryadını duymadınız. Milletle aranıza 300 araba, 1100 odalı Saray oldukça milletten uzaklaşırsınız. Saray’la saadet olmaz. Saray öyle bir paralel evrendir ki sandıktaki mesajı bile anlayamazsınız. Türk milletinin kararına saygı duyun, vesayet girişimlerine son verin.”

“Çıkıp milletten af dileyeceklerine hâlâ aklımızla alay etmeye devam ediyorlar. Küçük ortak açıklama yapıyor; ‘Öcalan cani HDP’ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa bunu görmezden gelemezdik.’ Dün flu görüyordu bugün görmeden duramıyordu. Küçük ortak dememe de kızıyor ne diyeyim, eş başkan mı diyeyim? Peki Sayın Erdoğan ne diyor, ‘Ben Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum.’ Bilmiyordur bilmiyordur. Kandırıkçılar tarafından senelerdir kandırılıyor. Ama TRT’ye güveniyorum diyor. Bir de bu rezilliğe imza atanlara, bir de bu işe sahip çıkıyor. Sayın Erdoğan, TRT ekranlarına çıkarılan o adam karakollarımıza saldırmış, 74 vatan evladımızı şehit etmiş bir alçaktır. Hadi bizi, milletimizi saf sanıyorsun, atıp tutuyorsun da mahşerde şehitlerimize ne diyeceksin? Devlet yönetiyorsun devlet, bu nasıl ciddiyetsizliktir. Milletin vergileriyle saltanat süren TRT öyle ya da böyle TC.’nin kanalıdır. Orayı terör örgütünün borazanı haline getirmekten hicap duyun.”

“Grup toplantılarını iyice dedikodu seanslarına çevirdiler. Erdoğan gelmiş bana kızıyor, yaptıklarımız için niye teşekkür etmiyorsun diyor. İdarecinin milletten minnet beklediği nerede görülmüş, şaka gibi bir ülke olduk sayenizde.”

“Yol yaptın diye köprü yaptın diye teşekkür bekleyemez, böyle küçük düşünemezsin. Elalem Mars’a gidecek bizimki köprüyle övünüyor. O ballı ihaleleri alan müteahhitler teşekkür etsin sana. Milletin cebinden alıp onların cebini doldurdunuz yıllarca. Milyonlarca genç işsizimiz var. Onlar için ne yaptın? Milletin işi yok, araba alacak, bir arabanın deposunu dolduracak parası yok. Onlar için ne yaptın? Suriyeli’ler evlerine gider, teşekkür ederim. Emeklilikte saraya takılanların sorununu çözersin, milletin kanını emen hırsızlardan hesap sorarsın o zaman teşekkür ederim. Ben selam verene bile teşekkürü borç bilirim, senden neden esirgeyeyim. 3-5 müteahhidin cebini doldurdun diye teşekkür bekliyorsan daha çok beklersin. Dün yaptığınız yollar, ki bu görevinizdir, bugün karın doyurmuyor Sayın Erdoğan.”

“Yol da yapacaksınız, ekonomiyi düzelteceksiniz bunlar sizin göreviniz. Yaparsanız iktidarda kalırsınız, yapamazsanız gidersiniz. Sayın Erdoğan bana İçişleri Bakanlığım döneminde neden yol yapmadığımızı sordu. Tabi teröristbaşının kardeşinin kırmızı bültenle arandığını bilmeyen birinin İçişleri Bakanı’nın görevinin terörle mücadele olduğunu bilmemesi normal. Ben Türkiye’deki en etkili terörle mücadeleyi yaptım. Sana tavsiyem, her türlü evrak elinin altında. Bu 8 ayda hangi emirleri imzalamışım, hangi kritik kararları almışım öğren. İçişleri Bakanı’nın görevini asayişi sağlamak olduğunu öğrenin. Sen küçük ortağınla yetineceksin. Bizden sayın Bahçeli gibi olmamızı sakın bekleme. Hani her başarılı erkeğin ardında bir kadın vardır derler ya, her başarısız iktidarın arkasında bir Bahçeli vardır. Her ekonomik krizin arkasında bir Bahçeli vardır. Bu şahsiyet girdiği her ortaklık yerinde durmuyor. Allah’a şükür biz ucuz atlattık. İyi ki bizi attı. Ben sayın Bahçeli’ye bir teşekkür ederim. Terörist başının mektubuna sahip çıkarak, illet, zillet diyerek İYİ Parti’yi kurmamızın nasıl doğru bir karar olduğunu gösterdi. Biz milletimizle İstanbul’da demokrasiye sahip çıkmamız birilerini kızdırdı. Kendini milletin üstünde görenlere sizden büyük Allah var dedik. Ayrıştırmadan, iftira atmadan siyaset yaptık, kin ve nefret dilini bırakın dedik. Milletimiz bizin sevgi dilimize onay verdi. Bu tablo karşısında akıllı olan sözlerini gözden geçirir. Milletin şamarını yediniz hala mı anlamıyorsunuz? Bunların esas dertleri benimle ve İYİ Parti ile…”