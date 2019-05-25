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25.05.2019
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Akşener: YSK’nin açıkladığı şey gerekçeli karar değil darbe bildirisidir

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK’nin İBB seçiminin iptaline ilişkin açıkladığı gerekçeli karara yönelik “Minareyi çaldılar, kılıfı 250 sayfa. İspatlanmış, belgelenmiş bir tek çalma çırpma yok. YSK’nin açıkladığı şey gerekçeli karar değil darbe bildirisidir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, kapalı oturumla gerçekleştirilen kurultayda yaptığı konuşmada, basın mensuplarıyla paylaşıldı. Akşener, konuşmasında, Türkiye’nin ekonomik sorunlarla boğuşur hale getirildiğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerine iptal etmesine ilişkin gerekçeli kararına da değinen Akşener, bunun “demokrasi geleneğine vurulan darbenin, Türkiye’de hukukun, adaletin yerle bir edildiğinin göstergesi olduğunu” vurguladı.

Akşener, bütün kurumların çürütüldüğünü, Türk devletinin ciddiyeti ve itibarının yerle bir edildiğini söyledi. Dış politikada 6 ay önce Fırat’ın doğusuna girmekten bahsedilirken, bugün Akdeniz’in doğusunun da elden gitmek üzere olduğunu belirten Akşener, Türkistan’ın doğusunun ise iktidarın ve ortağının umurunda olmadığını dile getirdi.

“GEMİYİ NE GÜZEL BATIRIYORSUNUZ” DİYE ALKIŞ MI TUTALIM?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “82 milyon biz aynı gemideyiz” sözlerine değinen Akşener, “Aynı gemideyiz diye sessiz mi kalalım? ‘Gemiyi ne güzel batırıyorsunuz’ diyerek alkış mı tutalım? Doğrudur, hepimiz aynı gemideyiz. Ama biz, bu gemi milleti selamete çıkaracak bir Bandırma Vapuru olsun diyoruz. Biz, Türkiye gemisi Nuh’un gemisi olsun, insanlığa umut olsun istiyoruz. Bu yüzden de bu gemiyi batırmanıza izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“MİNAREYİ ÇALDILAR, KILIFI 250 SAYFA”

YSK’nin İstanbul seçimlerine ilişin gerekçeli kararının açıklandığını hatırlatan Akşener, şu değerlendirmede bulundu:

“Minareyi çaldılar, kılıfı 250 sayfa. İspatlanmış, belgelenmiş bir tek çalma çırpma yok. Şunu açıkça ortaya koyalım, darbenin gerekçesi olmaz. Darbe darbedir. YSK’nin açıkladığı şey gerekçeli karar değil darbe bildirisidir. Yüzlerce sayfa yazıp da söyleyemedikleri şey şudur: ‘Ne yapsaydık yani? Sayın Erdoğan talimat verdi, biz de mecburen iptal ettik.’ Mesele bu kadar açık.”

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY BAŞLADI

İYİ Parti’nin 3. Olağanüstü Kurultayı başladı. Genel Başkanı Meral Akşener, parti yönetimi ve delegelerin katılımıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başlayan kurultayda, parti tüzüğünde birtakım değişiklik ve düzenlemeler yapılacak.

Edinilen bilgiye göre, kurultayda delegenin onayına sunulacak tüzükte, Genel İdare Kurulu (GİK) üye sayısının 80’den 50’ye düşürülmesi ve Hazine yardımının teşkilatlara dağılımına ilişkin değişiklikler yer alıyor.

Tüzükte, genel başkana partinin bazı organlarına atama yapma yetkisi verilmesine yönelik düzenlemelerin de yer alması planlanıyor.

Bu arada partide kadın kolları kurulmasına ilişkin GİK toplantısında alınan karar da tüzüğe işlenecek.

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Kaynak:AA

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