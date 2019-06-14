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14.06.2019
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Akşener: İmamoğlu anketlerde 3-4 puan önde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Arnavutköy’de yurttaşlara hitap etti. İstanbul seçimi öncesi partilileri olası provokasyonlara karşı uyaran Akşener, anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun 3-4 puan önde olduğunu ifade etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 23 Haziran seçimleri öncesi İstanbul programlarına devam ediyor. Bu kapsamda Arnavutköy’de vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, İstanbul seçimleri ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arnavutköy’ün milletvekili olduğu dönemde kendi seçim bölgesi olduğunu ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

“Buradaki esnaf, vatandaş ve muhtarlarla tanışıyoruz. Bugün keşke İYİ Parti adına burada olabilseydik ama olamadık. Çünkü 31 Mart seçimlerinin sonucu olarak Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu kazandı fakat güçlüler tarafından millet iradesi gaspedildi. Sandık tekmelendi ve netice itibarı ile bir sivil darbe ile karşı karşıya kaldık, seçim yenilendi. 23 Haziran’da yapılacak seçimi elbette yine Ekrem İmamoğlu kazanacak ama ben bazı görüşlerimi sizlerle paylaşmak için geldim. Keşke böyle olmasaydı. Keşke sayın Erdoğan 31 Mart akşamı yaptığı konuşmanın arkasında dursaydı. Hem o kazanacaktı hem Türkiye kazanacaktı”.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya isim vermeden yüklenen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: “İçişleri bakanlığını işgal eden şahıs Temel Bey ve benim Kandil ile sözleşme imzaladığımıza kadar söyledi. TBMM’ye önerge verdik bu konuyla alakalı. Araştırması lazım dedik kendileri reddettiler. Reddetme gerekçesi için ‘Seçim zamanı söyleyenleri dikkate almayın’ dediler. Peki bunu duyan vatandaş ben halkın içindeyim buna inansa bana bir şey yapsa bunun sorumlusu kim olacak?”

“Bu seçimi daha fazla oy farkıyla İmamoğlu’na kazanacak” diyen Akşener, “Hiç çalışmasak bile İmamoğlu kazanacak. Ayıp olmasın diye çalışıyoruz, ‘yan gelip yattı’ demesinler diye. Allah’ın izniyle bu iş olacak. İddia ediyorum, Arnavutköy’de tahmin edilmeyecek bir oy alacak İmamoğlu. Arnavutköylü hemşerilerim haksızlığın karşısında oy verir. Her partiye oy veren seçmen aynıdır. Arnavutköylü seçmenle inatlaştılar o cezayı görecekler” diye konuştu.

‘İSTANBUL’DA 6 BİN ARABA ŞOFÖRLÜ BENZİNLİ KAYIP’

Akşener açıklamasında şunları söyledi:

“En küçücük kavga gönül kırmaya müsaade etmeyeceksiniz, özellikle bazıları kavga çıkarmaya çalışacaklar, asla siz kanmayacaksınız. Benim kadar asabi kimse olmayacak yemin ettim, sabırlı olacağımıza dair. Çünkü İstanbul’un bu yanını bilmiyorduk. Seçimin iptal edilme sebebi duygusalmış paraymış yani. 6 bin araba şoförlü benzinli kayıp. Size ait paraların nerelere gittiğini 18 günde gördük. Bunu vermemek için her şeyi yapacaklar. 23 Haziran’ı getireceğiz, arızasız olarak ondan sonraki bize ait”.

‘ANKETLERDE İMAMOĞLU 3-4 PUAN ÖNDE’

“Milletvekillerimiz ve avukatlar sandık başında olacak o gün. Islak imzalı tutanaklar elinize geçene kadar gerginlikten uzak duracaksınız. Çünkü AK Parti anketleri de dahil bütün anketlerde sayın İmamoğlu 3-4 puan önde görünüyor. Bunu riske etmeyeceksiniz.”

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