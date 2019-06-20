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20.06.2019
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Akşener’den Erdoğan’a: ‘Ananı da al git’ dediğin çiftçiden özür diledin mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. "Neymiş, Ordu Vali’sinden özür dilemezse koltuğa oturamazmış" diyen Akşener, Erdoğan'a yönelik, "'Ananı da al git' dediğin çiftçiden özür diledin mi?" diye sordu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için Çatalca’da yurttaşlarla buluştu.

“Biz bugün neden buradayız?” diyerek konuşmasına başlayan Akşener, “Çünkü 31 Mart’ta hepimiz İmamoğlu’na oyunu atmış yalnız oyu murdar edilmiş insanlarız. 23 Haziran akşamı Ekrem kardeşimizin mazbatasını karşıdakiler çamura yatmadan geri almak için buradayız. Ben Meral Akşener olarak, hakkını arayan bir İstanbul seçmeni olarak 32’nci ilçemdeyim. Ne yazmışlar biliyor musunuz? Kayyum Vali var ya. ‘Hizmet için harcanan israf sayılmaz’, bunu neden yazdılar. Yanımdaki kardeşim (Ekrem İmamoğlu) ne dediyse 18 günde yerine getirdi. Allah bin kere razı olsun senden. Burası benim seçim bölgem idi. 4’üncü aday olmak zor görünüyordu ama beni seçtirdiler. O yüzden imkansızı başarır Çatalca. Şimdi soralım. Yandaş beslemek, sizin hakkınızı yemek hizmet midir? Haram zıkkım olsun. Çatalca’nın gariban çocuğu işsiz gezerken kim olduğu belirsiz insanların kul hakkı yemesi hizmet midir? 1994’de 2 milyar olan borç bugün 22 milyar dolar. Bu borcu hizmet için harcamak yerinde damada, şusuna busuna aktarmak hizmet midir?” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A SORULAR

“Zamanında madenlerde, trenlerde yaşanan kazalarda kaç vatandaşımız öldü, bir özür dilediniz mi?” diye soran Akşener, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Binali Yıldırım ile kardeşim Ekrem yarışıyordu. Şimdi Erdoğan sahaya indi. Neymiş, Ordu Valisi’nden özür dilemezse koltuğa oturamazmış. Seni seçen bu millet iradesi be. Milletin iradesini yok saymak senin haddine mi? Gaziantep’de millete ‘öküz’ diyen milletvekilinden özür talep ettin mi? Milletin yarısına ‘adiler’ diyen Tarım Bakanı’ndan özür talep ettin mi? Bizlere her türlü iftirayı atan, ‘Kandil’le sözleşme imzaladı’ diyen Soylu’dan özür dilemesini istedin mi? ‘Ananı da al git’ dediğin çiftçiden özür diledin mi? Sayın Bahçeli sana her şeyi dedi. ‘Alçak’ dedi. Ondan özür talep ettin mi? Sen ülkücülere ‘Fatiha bilmezler’ dedin özür diledin mi? Sayın Erdoğan en sert söylemiyle sahaya indi. Vatandaşı hiç tanımamış. Benim kardeşimi siz seçtiniz. Onu yerinden edip, valiyi kayyum atayan mı Sisi’ye benzer, Ekrem İmamoğlu mu? Bütün medyayı elinde tutan Sisi, İmamoğlu’na mı benziyor Erdoğan’a mı?”

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