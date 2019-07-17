Akşener’den Erdoğan’a: İsraf sevdanı bir kenara bırak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Sözlerine 15 Temmuz 2016’da düzenlenen darbe girişimini anarak başlayan Akşener, “Bundan 3 yıl önce devlet içine yuvalanmış, yuvalandırılmış alçak bir güruhun kalkışmasına tanık olduk. Askerin, polisin, yargının içine sızmış sızdırılmış eli kanlı bir çete Türk devletine kalkışma yaptı. Millet iradesinin tecelli ettiği meclisimizde önerge verdik, sorumlular kimse araştırılsın dedik. 15 Temmuz gecesi tankların önüne dikilerek şehit olan, gazi olan vatandaşlarımıza aziz milletimize sözümüz var” dedi.

“DÖVİZ VE FAİZ DÜŞMESİN DİYE HER ŞEYİ YAPIYOR”

“Geçim derdi altında ezilen, ne yapacağını bilemeyen vatandaşlarımıza iktidar yine hikayeler anlatıyor” diyen Akşener, “Biz hazinenin başından damadı al dedik, o gitti damadın etrafında güvenilir kim varsa görevden alıyor. Döviz ve faiz düşmesin diye her şeyi yapıyor. Tam dolar düşecek gibi oluyor, damat bir sunum yapıyor dolar yine fırlıyor. Faizler düşecek gibi oluyor, Merkez Bankası Başkanı görevden alınıyor. Krizdeki Yunanistan, Pakistan, darbeci Sisi’nin yönettiği Mısır Türkiye’den daha az riskli görülüyor” diye konuştu.

“Peki faiz nasıl düşer” diye soran Akşener, şunları söyledi: “Öncelikle faiz lobisine olan sevdanızdan vazgeçeceksiniz. Kamu kesiminde çalışanın hakkına, rızkına dokunmadan tasarrufa gitmelisiniz. Neden? Çünkü faiz dediğin şey bir tasarruf yatırım dengesidir. Eğer bir ülkede tasarrufları artırabilirsen o zaman dışarıya muhtaç kalmadan kendi iş dünyana kaynak aktarabilirsin. Peki bu tasarrufu kim yapacak? Devlet ve millet. Sen millette tasarruf yapacak derman bırakmadığına göre o zaman kamuda yani devlette tasarrufa gideceksin. Peki gidiyor musun? Hayır gitmiyorsun? Nereden biliyorum? Çünkü en son gözünü Merkez Bankasının yedek akçesine diktin. 2019 için hedeflediğin bütçe açığına daha ilk 6 ayda ulaştın. Yapacağın itibarlı bir tasarruf planı yatırımcının algısını değiştirir. Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmasını sağlar, bu da faizleri düşürür.”

“DEĞİŞİK BİR İDEOLOJİ: İDİOTLOJİ”

“Bu arkadaşların ‘itibarda tasarruf olmaz’ diye bir anlayışı inancı var malum” diyen Akşener, “Değişik bir psikoloji, bir felsefe; idiotloji. Önce bu felsefeyi bir kenara bırakacaksın Sayın Erdoğan. Bu israf sevdanı bir kenara bırakacaksın. Sayın kayınpeder, sayın damat, yalanla dolanla devlet yönetilmez” dedi.

“BALLI İHALELERE SON VERİN”

‘Devletin acil olmayan projelerini erteleyin’ çağrısında bulunan Akşener, “Lüks harcamaları kısın, bir kaç uçağınız satın, bakanlarınızı tarifeli uçakla uçurun bir zahmet. Ballı ihalelere son verin” ifadelerini kullandı.