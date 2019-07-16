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16.07.2019
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Akşener’den savcılığa ‘FETÖ’ başvurusu: İfademi alın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2016 yılında hakkında açılan FETÖ soruşturması için konulan gizlilik kararının kaldırılarak ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi.

Akşener dilekçesinde, “Muktedir olmayan ya da olamamayı tercih eden iktidar, kendince ulusal ve uluslararası ceza hukuku uygulama ve doktrinini bir yana koyarak 17/25 Aralık 2013 tarihini milat kabul etmiş ve bir mücadele başlatmıştır. Bu mücadelenin meşruiyet kaynağı ise hukukilik, orantılılık, şeffaflık olması gerekirken soruşturma ve kovuşturma süreçleri Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bile ‘At izi-İt izi’ olarak yorumlanmıştır” dedi.

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre, hakkında açılan soruşturmanın dosyası üzerindeki gizlilik kararının kaldırılmasını talep eden Akşener, ifadesine başvurulması talep ettiğini belirtti.

Akşener dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

>> “Hakkımda yapılan soruşturmanın da ‘At izi mi’ ‘İt izi mi’ olduğunun tespiti, 2016-2019 yılları arasında ilgi soruşturmanın neden ilerleme kaydetmediği hususunun açıklığa kavuşturulması,

>> Bu bekletici sürenin sorumluları ve sorumlularının tespiti, FETÖ/PDY mücadelesinin ‘Siyasi ayağının’ beyanlarım doğrultusunda çok daha hızlı ve etkili tespiti,

>> Siyasi mücadelem açısından oy veren/vermeyen seçmenin doğru bilgilendirilmesi,

>> Türk siyasetinin şeffaflık ve temizlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlanması için, hakkımda yapılan soruşturmanın dosyası üzerindeki ‘gizlilik kararının’ ivedi olarak kaldırılmasını ve yukarıda izah ettiğim hususların açığa kavuşturulması için ifademe başvurulmasını talep ediyorum.”

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