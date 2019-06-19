Akşener’in Beyoğlu ziyaretine Valilik yasağı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Beyoğlu’ndaki Kızılay çadırını ziyareti Valilik tarafından yasaklandı.

Akşener, Bakırköy’de yaptığı konuşmada olayı şöyle duyurdu:

“Gelirken yaşadığımız bir hadiseyi söyleyeyim sizlere. Bir ilçede haber geldi ki o ilçede çadırımızı ziyaret edemezmişiz… Olsun… Şart değil. Rahatsızlık veriyorsa çadırdan dolayı biz de esnafımızla hemhâl oluruz. Onu da mı yasakladılar, apartman zili çalarım. Bunlar olacak, son 3 gün. Asabiyet had safhada. Biz sakin olacağız.”