Al Jazeera’nın Hartum ofisi kapatıldı

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, Hartum ofisinin, Sudan Askeri Geçiş Konseyince (AGK) gerekçe belirtilmeden kapatıldığını bildirdi.

Al Jazeera’nın haberine göre istihbarat birimleri, AGK’nin, ofisin kapatılması ve malzemelere el konulması kararını Hartum ofisi müdürüne iletti.

Tebligatta tüm personelin çalışma izinlerinin de iptal edildiği bilgisi yer aldı.

Sudan ordusundan bir yetkili, kararın AGK tarafından alındığını ancak Hartum ofisine herhangi bir yazılı tebligat yapılmadığını belirtti.

Al Jazeera televizyonu, Askeri Geçiş Konseyinin kapatma kararını kınayarak, Sudan’da olay ve gelişmeleri aktarmadaki yayın politikasına bağlı kalınacağını açıkladı.

Sudan Gazeteciler Ağı’ndan yapılan yazılı açıklamada da “Devrimin kazanımlarını yok eden, kamu ve basın özgürlüğüne karşı olan kararı kınıyoruz.” denildi.

Göstericilere liderlik eden muhalif oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin yönlendirdiği Sudanlı göstericiler, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önündeki gösterilerini sürdürüyor.

Kanal, gösterilerin başından bu yana ordu karargahı önündeki protesto eylemlerini canlı yayınlıyordu.

Sudan’da 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.