Alaçatı Ot Festivali yarın başlıyor

Alaçatı Ot Festivali 4 Nisan Perşembe günü (yarın) başlıyor. Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali, 4–7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BU YILIN TEMA BİTKİSİ “PAZI”

10. Alaçatı Ot Festivali’nde bu yılın teması “pazı” olarak belirlenirken, pazı otuyla yapılan yiyecekler, yöresel yiyeceklerin satıldığı stantlarda öne çıkacak. Ayrıca festival boyunca düzenlenecek olan yemek atölyelerinde de pazı otu ile çeşitli yemekler yapılacak.

10. Alaçatı Ot Festivali için hazırlanan programa göre; 4 Nisan Perşembe günü, saat 13.30’da Asma Yaprağı Bahçe’de düzenlenecek olan yemek atölyesinin ardından, saat 15.00’de Alaçatı Bitkileri Uygulama Bahçesi’nde Ziraat Mühendisi Sinem Büyüksomalı Tetik tarafından Alaçatı bitkileri hakkında bilgi verilecek. Festivalin ilk günü, Alaçatı Çarşı Meydanı’nda Şef Gökçen Adar’ın pazı otuyla yapacağı yemek performansı ile sona erecek.

FESTİVAL KORTEJİ

Festivalin ikinci gün etkinlikleri, Köstem Otel’de saat 11.00’de Prof. Dr. Eren Akçiçek’in, “Zeytinyağı ve sağlığımız” konulu söyleşisi ile başlayacak. Festival Korteji ise saat 13.00’de başlayacak. İkinci gün etkinlikleri saat 15.00’de Alaçatı Çarşı Meydanı’ndaki Ot Dergisi yazarları Dündar Hızal, Selçuk Erdem, Tuna Kiremitçi ve Ali Lidar söyleşisi ile devam edecek. Saat 16.00’da Köstem Otel’deki söyleşinin ardından, Alaçatı Çarşı Meydanı’nda Şef Aydın Demir ve Şef Özlem Mekik tarafından gerçekleştirilecek “Şefler Meydanı” yemek performansı ile ikinci gün etkinlikleri sona erecek.

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YENİ TÜRKÜ KONSERİ

Festivalin en kalabalık günü olması beklenen 6 Nisan Cumartesi günü ise etkinlikler, saat 12.00’de Sakız Ağacı Koleksiyon Bahçesi ziyareti ve Sakız fidanı dikimi ile başlayacak. Gün boyu devam edecek çeşitli söyleşilerin ardından, Şef Ali Dövenci ve Şef Umut Karakuş’un “Şefler Meydanı” yemek performansı ile devam edecek olan etkinlikler, saat 19.30’daki Cenk Bosnalı konseri ve saat 21.00’de, Alaçatı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek Yeni Türkü konseri ile son bulacak.

Festivalin son günü olan 7 Nisan Pazar günü ise, saat 13.00’de, “En fazla ot çeşidi toplama” ve “En güzel ot yemeği” yarışması gerçekleştirilecek. Saat 15.00’deki ödül töreni ile 10. Alaçatı Ot Festivali sona erecek.

Alaçatı Ot Festivali’nde, çeşitli yenebilir Alaçatı otlarının satıldığı stantlar, Alaçatı otları ile yapılan yöresel yemeklerin satıldığı stantlar ve çeşitli el ürünlerinin satıldığı stantlar, festival boyunca açık olacak. Çeşitli sanat etkinliklerine de sahne olacak olan Alaçatı Ot Festivali’nde; Erdem Yalçın’ın “Kokona askı kapılar” sergisi Kirli Çıkı Galeri’de, “Doğadan esintiler” konulu karma sergi Köstem Otel’de ve Saime Şahin’in “Japonya’dan görüntüler” fotoğraf sergisi de eski Akbank binasında, festival süresince ziyaret edilebilecek.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN FESTİVALE DAVET

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, tüm Türkiye’ye baharın geldiğini belirterek, “Soğuk bir kış, sert bir seçim sürecinin ardından herkesi Alaçatı Ot Festivalimize, baharı kutlamaya davet ediyorum. Gerginlik siyasetinin, ayrıştırıcı söylemlerin yerel seçimlerde karşılık bulmadığını, vatandaşların, kavgaya prim vermediğini görmek tüm Türkiye adına çok sevindirici. Sandık sonuçları gösteriyor ki; hepimiz baharı çok özlemişiz” dedi.