Aladağ faciasında karar günü

Adana’nın Aladağ İlçesi’nde Süleymancılar cemaatine ait kız yurdunda 29 Kasım 2016’da çıkan 11’i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili davanın karar duruşması bugün Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Aralarında Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği yöneticileriyle kamu görevlilerinin olduğu 18 kişi, “Birden fazla kişiyi taksirle öldürme ve yaralanmalarına sebep olma” suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. 22 öğrencinin de yaralandığı faciayla ilgili davada tutuklu sanık bulunmuyor.

Nisan ayındaki 9’uncu duruşmada tutuklu son iki sanık da tahliye edilmiş, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrollerin de devamına karar verilmişti. Savcı esas hakkındaki mütalaasında bilirkişi raporlarına dikkat çekmiş, sorumluları yangına yönelik gerekli tedbirleri almayarak bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan sorumlu tutmuştu. Mütalaada dernek başkanı İsmail Uğur, dernek yöneticileri Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Yurt müdürü Cuma Ali Genç ile yurt çalışanı Mahmut Deniz’in bilinçli taksirle cezalandırılmalarını istenmişti.

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Davayı yakından takip eden Sosyal Haklar Derneği’nden Avukat Evren İşler, yaşananlardan ders çıkarılmadığını, Aladağ’ın üstünden geçen zamana rağmen değişen bir şey olmadığını, eğitimin tarikatlara teslim edilmeye devam edildiğini belirtti. “Yurttaki eksiklikler bilinmesine rağmen umursanmamış” diyen İşler, “Tek umursadıkları şey tarikat/cemaat faaliyetlerine devam etmek olmuş. Bunu dosyadaki delillerden görüyoruz. Dolayısıyla burada olası kastla insan öldürme ve insan öldürmenin ihmalli davranışla işlenmesi suçlarının oluştuğunu düşünüyoruz. Bunu davada talep edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bütün sorumluların hak ettiği cezayı alması için herkesi duyarlı olmaya ve Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’deki davayı izlemeye çağıran Av. İşler, şöyle konuştu: “Hala cemaatlere teslim edilmiş bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Aladağ’dan kamunun bir ders çıkarmadığını görüyoruz. Bir günlük kınama cezasıyla geçiştirdiler, personeline bu kadar ceza vermeyi uygun gördüler. Maalesef ki şaşırtıcı değil bu yaşananlar. Umut ederiz ki kamu önlemini alsın, eğitimi tarikatlara teslim etmesin. Bunu yapmadıkları sürece sonuç değişmeyecektir.”