Aladağ meselesi memleket meselesidir!

Feray Aytekin Aydoğan – Eğitim Sen Genel Başkanı

‘Üç çocuğum daha var. Onları okutmayacağım. Cemaat yurduna teslim etmeyeceğim. Okumayacaklar ama en azından yaşayacaklar.’

Aladağ davası sırasında kızını kaybetmiş bir babanın kurduğu cümleler…

‘Bugün okula gitmem için 8 gün kaldı. 4. sınıfı bitirdim. 5’ e geçtim. Aladağ’ a Süleymancılara gidiyorum. Annem ve babam benim için her şeyi yapıyor. Benim okumam için her şeyi yapıyorlar. Ben de okumak için her şeyi yapıyorum. Eğer ben okursam kardeşlerimi de okuturum. Okumak için elimden gelen imkanları değerlendireceğim.’

Ve 10-11 yaşlarında yanarak yaşamını, hayallerini, umutlarını kaybetmiş Cennet’ in cümleleri…

Kamusal eğitim mücadelesinin ne kadar yaşamsal bir mücadele olduğunun özeti bu cümleler…

Aladağ davaları sırasında mahkeme salonu görüntüsü aynı zamanda sınıfsallığın fotoğrafı… Salonun bir tarafında cemaat ilişkilerinin, sanıkların yakınları oturuyor. Salona gelen cemaat yakınları görünüşleri, kıyafetleri ile 17 yıllık AKP iktidarı süresince cemaat ilişkilerinin zenginliklerine zenginlik kattıklarının açık kanıtı… Emeğiyle geçinerek ayakta durmaya çalışan; emeklerinin karşılığını alamadıkları için yoksulluk sınırının altında yaşayan, köylerindeki okullar ve ilçedeki tek devlet yurdu da kapatıldığı için çocuklarını küçük yaşta cemaat yurduna teslim etmek zorunda bırakılan; aylardır sadece kaybettikleri çocuklar için değil memleketin tüm çocukları adına kocaman yürekleriyle mücadele eden Aladağlı aileler de salonun diğer tarafında oturuyor.

Aladağlı ailelere kamusal, bilimsel eğitim mücadelesinde borçluyuz. Adana’ nın en yoksul köylerinden çıkarak şu anda memleketin her yanında cemaatlere mahkum edilen yüz binlerce öğrencimizin, çocuğumuzun seslerine ses, çığlıklarına çığlık oldular. Umutla, inatla bir tarih yazdılar ve yazmaya devam ediyorlar.

Neler yaşamadılar ki…

• Aladağlıların iddiasına göre çürük raporu devlet yurduna değil lojmanlara verilmiş olmasına rağmen çocukların barınma sorunu çözülmeden ‘çürük’ olduğu’ gerekçesiyle devlet yurdu yıkıldı.

• Köyde okul olmadığı için zorunlu olarak civar köylerden Aladağ’a okumaya gelen öğrenciler, devlet yurdu da yıkıldıktan sonra, tarikat yurduna mecbur bırakıldı. Devlet yurdu yıkıldığında çocuklarının nerede kalacağını soran ailelere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yurdu adres gösterdi.

• Köyler Aladağ İlçesi’ne yaklaşık 2 saat mesafedeydi ve köy yolları oldukça kötü ve tehlikeli olduğu için ilçede yaşayan çocuklar aileleriyle aylarca görüşemiyorlardı.

• Süleymancılar olarak bilinen dini tarikat, yaklaşık 30 yıldır Aladağ ve civarındaki köylerde faaliyet yürütmekteydi. Çocukların eğitim hakkına ulaşabilmelerinin önündeki engelleri kaldırmayan, tam tersine köy okullarını kapatarak çocukların barınma sorunu yaşamalarına yol açan devlet, çocukların tarikatlara teslim edilmelerini zorunlu kılan bir sistem oluşturdu. Mahkemeler sırasında ailelerin verdiği ifadelerde cemaat yurdu sahiplerinin, ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürlerinin; çocuklarını Süleymancılar yurduna vermeleri yönünde açıkça yönlendirdikleri de defalarca yer aldı. Ülke genelinde cemaatlerle, iktidarın, devlet yetkililerinin ortaklıklarının da somut fotoğrafıdır Aladağ…

• 29 Kasım 2016! Saat 19:30… Aladağ’ da ’Süleymancı’ cemaatine ait özel kız öğrenci yurdunda çıkan yangın sonucu yaşamlarının en değerli varlıklarını çocuklarını kaybettiler. Bilirkişiler tarafından hazırlanan olay yeri inceleme tutanağında, yangına eskimiş olan elektrik şalterinin yol açtığı, yangın merdiveni kapısının kapı kolu olmadığı ve kilitli olduğu, ayrıca yönetmelik dışına çıkılıp ısıya dayanıklı olmayan PVC kapı takıldığı, binanın bayındırlık şartnamelerine uygun olmadığı, acil çıkış kapıları bulunmadığı, camların demirle kesilerek açılabildiği yer aldı.

• 7 Eylül 2018’de görülen duruşmada tutuklu kalan son 2 sanık Yurt Müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur da tahliye edildi.

Aladağlı aileler;

• Çocuklara temizlik ve bulaşık gibi işlerin yaptırıldığı, çocuklar bulaşık yıkarken elektrik şalterinin attığı, çocukların durumu yurt yönetimine bildirmelerine rağmen önlem alınmadığı,

• Her gün uzun saatler boyunca ağır bir din eğitiminden geçirildikleri; çocuklar akşam ders çalışmak istediklerinde buna müsaade edilmediği, hatta kimi çocuklara “kız çocuklarının okuması günah zaten, Kur’an hocası ol” dendiği,

• Etüt saati isteyen ailelere “önce din eğitimini alacak, sonra isterse etüt yapabilir” dendiği,

• Çocuklara zaman zaman şiddet uygulandığı,

• Çocuklarını görmek isteyen babalara, erkek oldukları için izin verilmediği,

• Yurt yönetiminin hastalanan çocukların tedavisi ile ilgilenmediği, sağlık sorunlarıyla başbaşa bırakıldığı,

• Çocuklarını tarikat yurduna vermek istemeyen ailelere yetkililerin “çok okutmak istiyorsan git ev tut” dendiği,

• Olaydan sonra Süleymancılar’ın hastaneleri ve evleri gezerek ailelerin şikâyetçi olmamaları için baskı oluşturduğu;

• Süleymancılar’ın çocukları kendi özel okullarında okutmayı ve burs vermeyi teklif ettiklerini hem mahkeme salonlarında hem de yaptıkları basın açıklamalarında ifade ettiler, ifade etmenin ötesinde haykırdılar.

Aladağlı aileler 29 Kasım 2016’ dan bugüne aslında memleketin tüm çocukları için kamusal ve bilimsel eğitim mücadelesi veriyorlar. Aylardır bu mücadeleyi veren ailelere ve tüm çocuklarımıza borçluyuz. Aladağ meselesi memleket meselesidir. Karaman Ensar yurtlarında, Kulp’ ta, Taşkent’ te, Dikili’ de, Aladağ’ da ve memleketin her yerinde çocuklarımızın sesine ses olacak güç bizim ellerimizde…

Aladağ, Kulp, Taşkent, Dikili, Karaman… Kamusal eğitim mücadelesi yaşamsal bir mücadeledir…