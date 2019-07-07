Alanya’da şenlikte hortum faciası: 6 kişi yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşkavak Mahallesi’nde bu yıl 5’incisi düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği’nde çıkan hortumda 6 kişi yaralandı.
Alanya’nın kırsalında bulunan Gümüşkavak Mahallesi’nin 1660 rakımlı Kızılova Meydanı’nda düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği sırasında hortum oluştu.
Alanda kurulan bazı çadırlar yerle bir olurken, 5’i kadın 6 kişi çadırların altında kalarak yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla civardaki hastanelere götürüldü. Yıkılan çadırlar ekipler tarafından kaldırıldı.