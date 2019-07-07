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08.07.2019
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Alanya’da şenlikte hortum faciası: 6 kişi yaralandı

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Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşkavak Mahallesi’nde bu yıl 5’incisi düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği’nde çıkan hortumda 6 kişi yaralandı.

Alanya’nın kırsalında bulunan Gümüşkavak Mahallesi’nin 1660 rakımlı Kızılova Meydanı’nda düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği sırasında hortum oluştu.

Alanda kurulan bazı çadırlar yerle bir olurken, 5’i kadın 6 kişi çadırların altında kalarak yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla civardaki hastanelere götürüldü. Yıkılan çadırlar ekipler tarafından kaldırıldı.

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